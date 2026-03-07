Зрители были в шоке, когда Хюррем вдруг пропала: почему Мерьем Узерли ушла из «Великолепного века»

Казалось, что без Хюррем-султан «Великолепный век» просто невозможен. Роль Мерьем Узерли сделала сериал международным хитом, а сама актриса стала одной из самых обсуждаемых звезд турецкого телевидения.

Именно поэтому ее внезапный уход из проекта в разгар съемок стал настоящим шоком для зрителей.

Почему Узерли покинула сериал

«Великолепный век» стартовал в 2011 году и быстро превратился в самый масштабный проект турецкой индустрии. История султана Сулеймана и его любимой наложницы Хюррем привлекла миллионы зрителей по всему миру. Именно Мерьем Узерли стала лицом сериала, однако к финалу третьего сезона актриса неожиданно исчезла из проекта.

Она не доснялась в нескольких эпизодах и уехала из Турции, сославшись на тяжелое психологическое состояние. Позже стало известно, что на актрису давили напряженный график и постоянное внимание прессы. Узерли признавалась, что находилась на грани нервного срыва и переживала сильное эмоциональное выгорание.

Ситуацию осложнили слухи о конфликте с продюсерами и вопрос гонораров. По информации турецких СМИ, актриса узнала, что ее партнер по сериалу Халит Эргенч получает значительно больше, и попыталась добиться пересмотра условий контракта.

Что было после «Великолепного века»

После ухода из проекта Мерьем Узерли на время исчезла из публичного пространства. Она вернулась в Германию, где родилась ее первая дочь. Позже актриса признавалась, что этот период стал для нее временем восстановления и переоценки жизни.

Со временем Узерли вернулась в профессию и продолжила сниматься в кино и сериалах. Среди ее проектов — «Королева ночи», «Материнская рана» и несколько турецких драм последних лет. Несмотря на скандальный уход из «Великолепного века», роль Хюррем-султан до сих пор остается самой известной в ее карьере.