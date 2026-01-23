«Зрелище, способное вызвать отвращение»: новый фильм Бекмамбетова не спас даже голливудский актер Крис Пратт – всего 33% свежести на RT

23 января выходит «Казнить нельзя помиловать». Это новый фильм Тимура Бекмамбетова с Крисом Праттом в главной роли. И если вы сейчас думаете не о смыслах, а о самом практичном — сколько времени это вообще займет, — тут все просто.
Это не сериал и не история «на вечер и еще три». Фильм идет 90 минут. Вопрос только в том, захотите ли вы досмотреть до конца.
Что говорят критики
Критики уже посмотрели ленту и были безжалостны. На Rotten Tomatoes у фильма 33% свежести, и это тот случай, когда цифра довольно точно передает настроение рецензий. Авторы, по мнению обозревателей, пытались сыграть на ностальгии по боевикам прошлого века, но что-то пошло не так.
«Это остроумный и увлекательный фильм, с забавными поворотами сюжета. Однако финальное развитие до безудержного экшена, возможно, зашло слишком далеко в сторону чистой нелепости».
Ощущение черновика
Одна из главных претензий — ощущение недоделанности. Критики пишут, что фильм выглядит как набросок, а не законченная работа.
«Работа всех участников, от актёров до съёмочной группы, создаёт впечатление чернового варианта настоящего фильма. Лента вызывает ощущение, что нужно поскорее закончить с просмотром и двигаться дальше».
Сравнения, которые не радуют
Фильм уже сравнивают с «Войной миров» 2025 года — и это сравнение звучит скорее как приговор.
«Визуально "Казнить нельзя помиловать" не так уж плохо реализована как, скажем, прошлогодняя «Война миров». Но сам факт того, что она хотя бы отдаленно приближается к этому уровню качества, уже плох».
Приговор без апелляции
Самые жесткие отзывы не стесняются формулировок.
«„Казнить нельзя помиловать“ — зрелище, способное вызвать отвращение. Это суровое испытание даже для тех, кто питает самые низкие ожидания, похоже, ему суждено оказаться в числе худших в этом году».
О чем вообще фильм
Действие разворачивается в ближайшем будущем, где преступность, караемая смертной казнью, выросла. Детектива обвиняют в жестоком преступлении и дают 90 минут, чтобы доказать свою невиновность. Если он не успеет, искусственный интеллект вынесет окончательный приговор.
Так что с точки зрения времени все честно: долго смотреть не придется. А вот стоит ли тратить эти полтора часа — каждый решит сам.
Ранее мы писали: Астрофизик посмотрел 9 научно-фантастических проектов и выделил только один: и это хит от Prime Video на 6 сезонов.