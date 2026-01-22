3 остросюжетные новинки января, которые уже можно посмотреть онлайн: ура, наконец-то увидим фильм «28 лет спустя: Часть 2. Храм костей»

Январь выдался щедрым на остросюжетные премьеры — здесь и выживание, и опасные решения, и истории, где спасение оказывается иллюзией.

В подборке — три фильма, которые уже доступны для просмотра и делают ставку на сюжет, а не на рассуждения.

«Кит-убийца»

Мэдди, пережившая трагическое ограбление, летит с подругой в Таиланд. Курорт, солнце и знакомство с обаятельным гидом Джошем плавно перетекает в поездку к необитаемому острову.

Там компания оказывается в ловушке, где помощь ждать неоткуда, а опасность приходит из воды. История работает на контрасте между открытками из отпуска и тем, во что они превращаются.

«28 лет спустя: Часть 2. Храм костей»

Продолжение постапокалиптической саги переносит зрителя на остров Линдисфарн. Здесь вырос 12-летний Спайк, никогда не видевший прежнего мира.

Когда его мать заболевает, мальчик решается на запретный переход на зараженный материк, чтобы найти врача. Путь к «Храму костей» становится путешествием по территориям, где прошлое человечества окончательно стерто, а любое движение требует платы.

«Ночной патруль»

Лос-Анджелес. Молодой полицейский Ксавьер мечтает попасть в элитное подразделение «Ночной патруль», действующее вне рамок закона.

Его наставник Итан наблюдает за амбициями напарника, пока тому не предлагают пройти проверку — устранить члена банды. С этого момента служебная иерархия рушится, а решение, принятое ради карьеры, запускает цепочку событий, из которой нет простого выхода, пишет дзен-канал КИНОМАНЬЯК.

