«Золотой глобус — 2026»: сериалы, которые вы могли пропустить в 2025 году— самое время наверстать (тут одни шедевры)

В Беверли-Хиллз объявили номинантов на «Золотой глобус», и главные новости моментально разлетелись: у «Битвы за битвой» — девять номинаций, впервые в истории в списке появились подкасты, а церемония пройдёт 11 января 2026 года (в России — утром 12 января).
Но самое интересное спрятано глубже: среди телепроектов — десятки сильных сериалов, которые многие зрители в 2025-м попросту не успели заметить. Теперь отличный повод их догнать.
Лучший телесериал (драма)
Здесь собралась шестёрка проектов, каждый из которых громко звучал у критиков, но не всегда доходил до широкой аудитории. Если вы ищете, что смотреть зимними вечерами, — держите список номинантов:
- «Дипломатка»
- «Больница Питт»
- «Одна из многих»
- «Разделение»
- «Медленные лошади»
- «Белый лотос»
Лучший телефильм, сериал или мини-сериал
Категория, где каждый проект — отдельная самодостаточная история, которую можно посмотреть за выходные. В 2025-м они прошли на разной громкости, но все оказались в итоговом шорт-листе:
- «Переходный возраст»
- «Во всём виновата она»
- «Чудовище внутри меня»
- «Чёрное зеркало»
- «Умираю, как хочу секса»
- «Девушка моего сына»
И если кажется, что все значимые премьеры лежат на поверхности — «Глобус» напоминает: самые интересные сериалы иногда проходят тихо. А догонять их — отдельное удовольствие.
