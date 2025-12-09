«Золотой глобус — 2026»: сериалы, которые вы могли пропустить в 2025 году— самое время наверстать (тут одни шедевры)

В Беверли-Хиллз объявили номинантов на «Золотой глобус», и главные новости моментально разлетелись: у «Битвы за битвой» — девять номинаций, впервые в истории в списке появились подкасты, а церемония пройдёт 11 января 2026 года (в России — утром 12 января).

Но самое интересное спрятано глубже: среди телепроектов — десятки сильных сериалов, которые многие зрители в 2025-м попросту не успели заметить. Теперь отличный повод их догнать.

Лучший телесериал (драма)

Здесь собралась шестёрка проектов, каждый из которых громко звучал у критиков, но не всегда доходил до широкой аудитории. Если вы ищете, что смотреть зимними вечерами, — держите список номинантов:

«Дипломатка»

«Больница Питт»

«Одна из многих»

«Разделение»

«Медленные лошади»

«Белый лотос»

Лучший телефильм, сериал или мини-сериал

Категория, где каждый проект — отдельная самодостаточная история, которую можно посмотреть за выходные. В 2025-м они прошли на разной громкости, но все оказались в итоговом шорт-листе:

«Переходный возраст»

«Во всём виновата она»

«Чудовище внутри меня»

«Чёрное зеркало»

«Умираю, как хочу секса»

«Девушка моего сына»

И если кажется, что все значимые премьеры лежат на поверхности — «Глобус» напоминает: самые интересные сериалы иногда проходят тихо. А догонять их — отдельное удовольствие.

