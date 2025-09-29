Меню
Киноафиша Статьи «Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы

«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы

29 сентября 2025 13:17
Кадр из фильма «Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины»

Кира Найтли уже оставила героиню в прошлом.

Надежды поклонников «Пиратов Карибского моря» на то, что весь «золотой состав» франшизы соберется в будущем фильме, не оправдались. Кира Найтли заявила, что с ней никто не связывался по поводу возможных съемок.

Боле того, она вообще не собирается вновь примерять на себя образ «пиратской принцессы» и даже ничего уже не помнит о своей героине.

Кира Найтли о «Пиратах Карибского моря»

Кира Найтли в беседе с журналистами Entertainment Tonight легко и непринуждённо ответила на вопрос о гипотетическом продолжении «Пиратов Карибского моря». По словам актрисы, продюсеры не выходили на связь по поводу её героини.

Съёмки в знаменитой трилогии она называет «прошлой жизнью», сюжетные повороты которой стёрлись из памяти.

«Что в итоге случилось с Элизабет? Кажется, она стала пиратом?»размышляла вслух актриса.

Она искренне удивлена идеей развития персонажа, чья история, по её ощущениям, осталась где-то далеко в прошлом.

Кадр из фильма «Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины»

Продолжение «Пиратов Карибского моря»

А вот легендарный капитан Джек Воробей снова готов появиться на экранах. Поговаривают, что Disney задумал новую главу в мире «Пиратов Карибского моря».

Согласно слухам, в истории вновь может оказаться неподражаемый Джонни Депп. А тем временем и Орландо Блум, тот самый Уилл Тернер, уже дал понять, что с радостью снова примерит на себя образ, когда-то сделавший его звездой.

Ранее портал «Киноафиша» писал, кем же был по национальности Джек Воробей.

Фото: Кадры из фильма «Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины» (2003)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
