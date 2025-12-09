«Золотое дно» с Гуськовым и Снигирь — безусловный лидер: ТОП-5 самых популярных российских сериалов на ИВИ за неделю

Пять сериалов, которые удержали зрителей ИВИ на этой неделе, — очень разная пятёрка, но у каждого проекта своя магия. Одни обещают высокие ставки и борьбу за миллиарды, другие — возвращают нас в привычный ритм будней «Скорой», где жизнь висит на тонкой ниточке. А кто-то дарит то самое ощущение северной абсурдности, за которое зрители готовы идти даже в «Полярный». Разбираемся, чем живёт топ-5 ИВИ прямо сейчас.

«Золотое дно» (2024–2025)

Семейная сага о людях, для которых власть — не инструмент, а воздух, снова штурмует вершину рейтинга. Новые серии выходят прямо сейчас, и зрители явно готовятся увидеть, как Градовы распределят трон наследия.

Алексей Гуськов и Юлия Снигирь здесь не просто тянут историю — они играют на грани ледяного расчёта и семейной усталости, показывая, что «Золотое дно» превратилось в полноценную битву характеров. Рейтинг держится на уровне 8,3 — и, кажется, это только старт зимнего сезона.

«Скорая помощь» (2018–2025)

Сериал с нервом и пульсом — в прямом смысле. Герой Гоши Куценко давно стал народным архетипом: талантливый врач, выброшенный из системы, но не сломленный.

Восьмой сезон уверенно держит высокие 8,7, а зрители возвращаются за тем, ради чего придумали меддрамы: адреналин, личные кризисы и ситуации, где решает ровно одна секунда. ИВИ снова выводит его в топ — и это тот случай, когда цифры только подчеркивают народную любовь.

«Полярный» (2019–2024)

Комедийно-криминальная одиссея с северным акцентом остаётся всё тем же: наивная, хулиганская, с фирменной самоиронией. Витя, забывший пароль от общака, давно мог бы стать мемом, если бы уже не стал им.

Новые серии выходят регулярно, а рейтинг 8,2 подтверждает: зрители не готовы отпускать проект, где брутальность соседствует с нежностью, а криминал — с абсурдом посёлковой жизни.

«Изумрудный город» (2025)

Новинка недели — детектив, который не пытается с ходу брать громкостью, а действует тихо и уверенно, как следователь, давно привыкший к пустым улицам провинции. Мария приезжает в городок, где 18-летнее убийство уже будто бы закрыли, но у неё другое ощущение: что-то в этом деле слишком гладко.

Рейтинг «Изумрудного города» 7,9 — хорошая заявка для дебютного сезона, и зрители явно включаются в эту пружинистую, мрачноватую историю.

«Метод» (2015–2025)

Возвращение ветерана жанра — и с каким шумом. Хабенский в роли сыщика с демонами внутри остаётся магнитом, а третий сезон с рейтингом 8,8 продолжает традицию: каждый эпизод — новое погружение в пещеру человеческой жестокости.

Новые серии выйдут 18 декабря, и фанаты уже строят теории, кого и каким способом Меглин доведёт до правды в этот раз.

Так выглядит текущая неделя на ИВИ — микс старых хитов, уверенных середняков и новинки, которая может выстрелить. А это значит только одно: декабрь ещё подарит нам сюрпризы.

