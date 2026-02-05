Меню
Киноафиша Статьи Сергей Минаев выдал чужую идею за свою? «Золотое дно» уж очень напоминает один американский сериал

5 февраля 2026 14:15
Кадр из сериала «Золотое дно»

И сравнение явно не в нашу пользу.

2 сезон сериала «Золотое дно» вышел совсем недавно и сразу попал в поле сравнений с американским сериалом «Наследники». Повод очевидный: семейный клан, большие деньги, борьба за контроль над империей.

Соавтор сценария Сергей Минаев взял знакомую конструкцию — смерть патриарха, конфликт наследников, скрытые доли и офшоры. Формально все на месте, но масштаб ощущается иначе.

Градовы владеют строительным холдингом «Галактика». После смерти главы семьи начинается передел влияния, где участвуют дети, чиновник-партнер с 20% акций и вернувшийся из Европы основатель бизнеса. Конфликтов много, но они крутятся вокруг личных обид. История выглядит камерной, хотя речь о миллиардах.

Почему сравнение с «Наследниками» неизбежно

Параллели слышны даже в музыке: композитор Николай Ростов использует барочные интонации, напоминающие тему Николаса Брителла.

Но там, где у HBO — медиаимперия под прицелом прессы, здесь закрытый строительный бизнес. Публичности нет, давления среды тоже. Из-за этого драма теряет вес.

Где сериал проседает

Персонажи заданы одной краской. Дмитрий — агрессия, Антон — слабость, Полина — инфантильность. Антагонист Кудрявцев укладывается в формулу «коррумпированный чиновник». Работают в кадре в основном Алексей Гуськов и Юлия Снигирь, добавляя живости сухой схеме, пишет forbes.ru.

Главная проблема не во вторичности, а в ощущении масштаба. История про сверхбогатых должна соблазнять роскошью и пугать властью. Здесь же дорогая жизнь выглядит декорацией. В итоге «Золотое дно» остается семейной ссорой при крупных цифрах, но без большой трагедии.

Фото: Кадр из сериала «Золотое дно»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
