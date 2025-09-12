Меню
Киноафиша Статьи «Золото, а не мужчина»: Ксан Ксаныча из «Девчат» зря упрекали в жадности — в Сети его считают идеалом

«Золото, а не мужчина»: Ксан Ксаныча из «Девчат» зря упрекали в жадности — в Сети его считают идеалом

12 сентября 2025 07:00
Кадр из фильма «Девчата»

Современные зрители по-новому взглянули на героя.

Фильм «Девчата» давно разобрали на цитаты, но обычно все вспоминают только молодых и импульсивных Илью с Тосей. Их история любви — классический советский ромком с предсказуемо счастливым финалом.

А вот второстепенные персонажи часто остаются в тени — особенно Ксан Ксаныч, которого привычно ругают за скупость и ворчливость.

Но в последнее время зрители пересмотрели отношение к этому герою. В соцсетях всё чаще можно встретить посты в его защиту: да, он экономил, но не из жадности, а из-за трудного настоящего и ответственности за будущее. И возможно, именно он — тот самый идеальный жених.

Скупость Ксан Ксаныча

Эпизод со складчиной на часы для Тоси должен был показать Ксан Ксаныча скупердяем — он явно не горел желанием участвовать в спонтанной трате денег. Но современные зрители увидели в этой сцене не жадность, а здравый смысл.

Он не отказывал в помощи вообще, а просто не видел смысла в необязательных тратах.

«Непонятно, почему взрослый солидный человек должен спонсировать подарок Тосе от Ильи? Почему он должен тратить деньги не пойми на кого? Они на него что, с неба падают?», — пишет автор Дзен-канала «Киноамнезия».

Кадр из фильма «Девчата»

Преимущества Ксан Ксаныча

Более того, у героя нашли немало достоинств. И его экономность — одна из них.

«Он умеет жить по средствам и приумножать капитал. Поэтому его невесте повезло: она будет за Ксан Ксанычем как за каменной стеной и всегда будет жить в достатке», «Ксан Ксаныч — самый интересный жених из всех в фильме. А что касается скупости, так он больше всех одаривает свою невесту, никакой он не жадный», «Вспомните, как он пришивает пуговицу к Надиной блузке. Золото, а не мужчина», «Ксан Ксаныч своей Надюше и чулки в городе заказывал, и продукты покупал на двоих для их ужинов, и соленья, и варенья, и билеты на все их развлечения в клубе за свой счет», — отмечают комментаторы.

Ранее портал «Киноафиша» писал, сколько лет было Ксан Ксанычу из «Девчат».

Фото: Кадры из фильма «Девчата» (1961)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
