«Золотая кровь» по порядку: собрали все сезоны детективного сериала ТВЦ — от «Черного Орлова» до «Карты Брюса»

Как смотреть, чтобы не запутаться.

На ТВЦ продолжается показ детективного сериала «Золотая кровь» — проекта, который умудрился соединить эстетику классического детектива, атмосферу старой Москвы и загадочные убийства, словно сошедшие со страниц редких коллекционных романов.

Главная героиня Света (Антонина Дивина) попадает в водоворот интриг после вечеринки в Петровском дворце. На приёме, где всё должно было быть безупречно, она становится свидетельницей убийства — и главным подозреваемым.

Чтобы спасти себя и найти истину, Света превращается в сыщицу поневоле: её наблюдательность и любовь к искусству помогают раскрывать преступления, где каждая деталь — словно мазок кисти мастера.

Режиссёр Филипп Коршунов сделал сериал редким примером современного телевизионного детектива, где женский персонаж не просто «жертва обстоятельств», а настоящий аналитик, ищущий правду там, где полиция видит только шум.

сериале снялись Евгений Шириков, Илья Бледный, Татьяна Догилева, Михаил Полицеймако и Леонид Громов.

Список сезонов сериала «Золотая кровь» по порядку

Подцикл Название Кол-во эпизодов Дата выхода 1 Чёрный Орлов 2 серии 5 марта 2021 2 Градус смерти 2 серии 12 марта 2021 3 Чертолье 2 серии 4 сентября 2021 4 Чёртов кистень 2 серии 4 сентября 2021 5 Пигмалион 2 серии 25 октября 2025 6 Взгляд в бездну 2 серии 25 октября 2025 7 Проклятая коллекция 2 серии 25 октября 2025 8 Карта Брюса 2 серии 25 октября 2025

Всего — 16 серий, каждая история самостоятельна, но объединена образом Светы и её внутренней трансформацией: от наивной ценительницы искусства до женщины, умеющей читать ложь по взгляду.

Если вы любите детективы, где под блеском музейных витрин скрываются преступления, а каждая картина таит проклятие, «Золотая кровь» — тот самый сериал, с которым вечер пролетит незаметно.

Ранее мы писали: Павел Семенов в «Невском» все-таки погиб: создатели сериала подтвердили – 8 сезон будет про его вдову