«Золотая кровь» по порядку: собрали все сезоны детективного сериала ТВЦ — от «Черного Орлова» до «Карты Брюса»

На ТВЦ продолжается показ детективного сериала «Золотая кровь» — проекта, который умудрился соединить эстетику классического детектива, атмосферу старой Москвы и загадочные убийства, словно сошедшие со страниц редких коллекционных романов.
Главная героиня Света (Антонина Дивина) попадает в водоворот интриг после вечеринки в Петровском дворце. На приёме, где всё должно было быть безупречно, она становится свидетельницей убийства — и главным подозреваемым.
Чтобы спасти себя и найти истину, Света превращается в сыщицу поневоле: её наблюдательность и любовь к искусству помогают раскрывать преступления, где каждая деталь — словно мазок кисти мастера.
Режиссёр Филипп Коршунов сделал сериал редким примером современного телевизионного детектива, где женский персонаж не просто «жертва обстоятельств», а настоящий аналитик, ищущий правду там, где полиция видит только шум.
В сериале снялись Евгений Шириков, Илья Бледный, Татьяна Догилева, Михаил Полицеймако и Леонид Громов.
Список сезонов сериала «Золотая кровь» по порядку
|
Подцикл
|
Название
|
Кол-во эпизодов
|
Дата выхода
|
1
|
Чёрный Орлов
|
2 серии
|
5 марта 2021
|
2
|
Градус смерти
|
2 серии
|
12 марта 2021
|
3
|
Чертолье
|
2 серии
|
4 сентября 2021
|
4
|
Чёртов кистень
|
2 серии
|
4 сентября 2021
|
5
|
Пигмалион
|
2 серии
|
25 октября 2025
|
6
|
Взгляд в бездну
|
2 серии
|
25 октября 2025
|
7
|
Проклятая коллекция
|
2 серии
|
25 октября 2025
|
8
|
Карта Брюса
|
2 серии
|
25 октября 2025
Всего — 16 серий, каждая история самостоятельна, но объединена образом Светы и её внутренней трансформацией: от наивной ценительницы искусства до женщины, умеющей читать ложь по взгляду.
Если вы любите детективы, где под блеском музейных витрин скрываются преступления, а каждая картина таит проклятие, «Золотая кровь» — тот самый сериал, с которым вечер пролетит незаметно.
