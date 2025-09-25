Золотая эра для фэнтези-проектов: 4 новых сериала, которые изменили отношение зрителей к этому жанру и уже стали культовыми

Меню
25 сентября 2025 07:29
Кадр из сериала «Аркейн»

Поклонники жанра все еще ждут подобные истории.

Фэнтези на экране переживало настоящий расцвет с начала 2000-х до 2023 года. В этот период зрители получили и сложные драматургические истории, и масштабные постановки, и откровенные эксперименты. Среди десятков проектов мы выбрали четыре, которые стали настоящими вехами для жанра.

«Игра престолов» (2011–2019)

Главный флагман фэнтезийной эпохи. Когда на HBO вышла «Игра престолов», стало ясно: телевизионное фэнтези может быть не менее эпичным, чем большое кино.

Заговоры, войны, драконы и бесконечная борьба за Железный трон держали в напряжении миллионы зрителей. Да, концовка вызвала споры и разочарование, но влияние сериала на жанр и культуру колоссально.

«Игра престолов» научила зрителей, что никто из персонажей не защищён — и именно это сделало её непредсказуемой и живой.

«Сверхъестественное» (2005–2020)

Кадр из сериала «Сверхъестественное»

Пятнадцать сезонов, два брата и сотни чудовищ. «Сверхъестественное» стало для фэнтези тем, чем «Скорая помощь» для медицинских драм — бесконечным источником историй и образов.

Дин и Сэм Винчестеры росли вместе со зрителями: от охоты на призраков до битвы с архангелами и самим Богом. За счёт динамики отношений братьев сериал не скатился в рутину, а превратился в феномен поп-культуры.

«Аркейн» (2021)

Когда анимация вдруг обогнала «живое» кино. «Аркейн» Netflix, основанный на «League of Legends», стал неожиданным хитом даже для тех, кто не играет в видеоигры.

Прекрасная графика, сильный сценарий и глубокая история о Джинкс и Вай сделали этот сериал образцом видеоигровых адаптаций. Каждый эпизод — как отдельный художественный фильм, а саундтрек мгновенно стал частью музыкальных чартов.

«Темные начала» (2019–2022)

Филип Пулман наконец получил экранизацию, достойную его книг. «Тёмные начала» на HBO аккуратно адаптировали три тома цикла, дав каждому сезону время раскрыться.

Здесь — и магия, и философия, и невероятный визуальный ряд. История Лиры о выборе, вере и взрослении получилась цельной и эмоциональной. Для поклонников классического фэнтези — это must see.

Эти четыре сериала показывают жанр с разных сторон: от политического реализма «Игры престолов» до анимационного шедевра «Аркейна». Именно в таких проектах «золотой век телевидения» раскрылся по полной.

Ранее мы писали: Главный хит осени выпустил HBO: сериал вышел неделю назад, а уже влетел в топы и получил 90% на Rotten Tomatoes.

Фото: Кадр из сериала «Аркейн»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
