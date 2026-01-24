Меню
Знаю, чем займусь в ближайшие 4,5 часа: все серии «Майора Грома» появились онлайн в хорошем качестве — вот где смотреть

24 января 2026 09:54
Кадр из сериала «Майор Гром. Игра против правил»

Наконец не нужно ждать выхода очередного эпизода.

Все серии «Майора Грома: Игра против правил» уже доступны для просмотра — сериал вышел целиком и теперь его можно смотреть подряд, без ожиданий и разрывов.

Для этой истории такой формат особенно важен: здесь многое держится на нарастающем напряжении, а не на отдельных эффектных сценах. Но где включать, чтобы получить отменное качество без пираток?

Когда порядок — всего лишь иллюзия

После поимки Чумного Доктора Игорь Гром становится символом спокойствия для Петербурга. Его жизнь кажется выстроенной: работа, напарник, личные отношения. Но это состояние оказывается временным. В город приезжает оружейный магнат, для которого порядок — лишь удобный фасад. А значит, его можно разрушить.

В истории появляется наемник по прозвищу Призрак — холодный и расчетливый. Его цель не просто убрать Грома, а расшатать систему. Формат сериала это подчеркивает: шесть эпизодов, каждый — про отдельного героя. Фокус смещается, напряжение растет, и становится ясно — безопасных фигур здесь нет.

Все серии уже доступны на Кинопоиске, и именно при просмотре подряд сериал работает сильнее всего: без пауз особенно заметно, как герой шаг за шагом теряет контроль и вынужден играть по чужим правилам.

Фото: Кадр из сериала «Майор Гром. Игра против правил»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
