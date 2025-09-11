Меню
«Знахарь» возвращается? Что известно о 2 сезоне одного из громких сериалов лета-2025 и возможной дате премьеры

11 сентября 2025 12:48
Кадр из сериала «Знахарь»

В августе эта кинолента обратила на себя внимание.

Сериал «Знахарь» стал одним из самых обсуждаемых проектов августа 2025 года. ТНТ выбрал необычную стратегию проката — серии выходили блоками, без долгих пауз, и финал зрители увидели уже 21 августа. Такой формат только подогрел интерес к проекту: обсуждения в соцсетях не утихают, а фанаты активно требуют продолжения. Но будет ли второй сезон и когда его ждать?

Будет ли 2 сезон «Знахаря»

На данный момент ни телеканал ТНТ, ни создатели проекта не подтвердили работу над продолжением. В интервью актёры и шоураннеры хранят полное молчание, а официальные пресс-релизы обходят тему стороной. Однако высокая популярность сериала и активное обсуждение финала делают шансы на второй сезон довольно высокими.

Инсайдеры отмечают, что решение будет зависеть от цифр: рейтинг финальных серий и количество онлайн-просмотров на платформе Premier могут сыграть ключевую роль. У ТНТ уже есть практика продления успешных проектов, но окончательное слово всегда за продюсерами.

Кадр из сериала «Знахарь»

Когда может выйти новый сезон

Пока что разговоры о дате выхода остаются на уровне догадок. Даже если решение о съёмках примут в ближайшее время, запуск производства потребует минимум нескольких месяцев на сценарии, подготовку локаций и кастинг.

Если вторая часть получит зелёный свет уже этой осенью, старт съёмок можно ожидать в первой половине 2026 года. В этом случае премьера реальна не раньше конца 2026-го или даже начала 2027 года.

Также прочитайте: От сотрудника КГБ до ловеласа: новые сериалы с Антоном Хабаровым, в которых он предстает в неожиданных образах.

Фото: Кадр из сериала «Знахарь»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
