«Знахарь» возвращается? Что известно о 2 сезоне одного из громких сериалов лета-2025 и возможной дате премьеры

Сериал «Знахарь» стал одним из самых обсуждаемых проектов августа 2025 года. ТНТ выбрал необычную стратегию проката — серии выходили блоками, без долгих пауз, и финал зрители увидели уже 21 августа. Такой формат только подогрел интерес к проекту: обсуждения в соцсетях не утихают, а фанаты активно требуют продолжения. Но будет ли второй сезон и когда его ждать?

Будет ли 2 сезон «Знахаря»

На данный момент ни телеканал ТНТ, ни создатели проекта не подтвердили работу над продолжением. В интервью актёры и шоураннеры хранят полное молчание, а официальные пресс-релизы обходят тему стороной. Однако высокая популярность сериала и активное обсуждение финала делают шансы на второй сезон довольно высокими.

Инсайдеры отмечают, что решение будет зависеть от цифр: рейтинг финальных серий и количество онлайн-просмотров на платформе Premier могут сыграть ключевую роль. У ТНТ уже есть практика продления успешных проектов, но окончательное слово всегда за продюсерами.

Когда может выйти новый сезон

Пока что разговоры о дате выхода остаются на уровне догадок. Даже если решение о съёмках примут в ближайшее время, запуск производства потребует минимум нескольких месяцев на сценарии, подготовку локаций и кастинг.

Если вторая часть получит зелёный свет уже этой осенью, старт съёмок можно ожидать в первой половине 2026 года. В этом случае премьера реальна не раньше конца 2026-го или даже начала 2027 года.

