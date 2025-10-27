Меню
Знаете, кто озвучил Финника в новом мульте? Подсказка — этот голос звучал в «Трех котах», «Иване Царевиче» и «Как приручить дракона»

27 октября 2025 17:38
Кадр из фильма «Финник 2»

У актера дубляжа вполне солидный «послужной» список.

В кино сейчас идёт «Финник 2» — продолжение одного из самых обаятельных российских мультфильмов последних лет. Действие разворачивается спустя год после событий первой части. Финник и Кристина живут мирной жизнью, но покой длится недолго.

Из-за нелепой случайности Финник теряет способность становиться невидимым, а значит — под угрозой все домовые. Добавьте к этому охотника на домовых по имени Юджин, которого озвучил Юрий Колокольников, — и получится приключение, где на кону не просто город, а сама магия.

Кто прячется за голосом Финника

Главный секрет картины — тот, кто дал голос пушистому проказнику. Это Михаил Хрусталёв — человек, чьи интонации знакомы каждому, хоть он и редко появляется в титрах крупных проектов.

Его голосом говорит папа из «Трёх котов», Сморкала из «Как приручить дракона», пугало из «Ивана Царевича и Серого Волка-3». Он же участвовал в дубляже «Рэмбо», «Поворота не туда-2» и «Астерикса на Олимпийских играх».

Хрусталёв умеет превращать обычную реплику в комедийную миниатюру — то прищурит голос, то добавит лёгкую насмешку, и персонаж сразу оживает. Именно поэтому Финник у него не просто мультяшный герой, а настоящий сосед из параллельного подъезда: ворчит, но спасает, смеётся, но боится, как мы все.

Что нового в «Финнике 2»

Во второй части создатели ушли от западной стилистики и сделали мир ближе к нашему. Теперь вместо абстрактного Берга — Новокабанск и Старошахтинск, герои стали человечнее, а домовые — мягче и теплее на вид.

И если в прошлый раз зрители отмечали красивую картинку, то теперь ещё и голоса звучат по-настоящему родными. «Финник 2» идёт в кино с 23 октября — и это тот случай, когда озвучка превращает анимацию в живое кино.

Читайте также: Только в этой серии «Ну, погоди!» Волка озвучил не Папанов: зрители полвека не замечали подмены

Фото: Кадр из фильма «Финник 2»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
