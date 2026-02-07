Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Знаю победителя боя без всяких сиквелов и спин-оффов: кто сильнее — Чужой или Хищник

Знаю победителя боя без всяких сиквелов и спин-оффов: кто сильнее — Чужой или Хищник

7 февраля 2026 08:27
Кадр из фильма «Чужой против Хищника»

Многолетняя дискуссия закончена.  

Фанаты фантастики давно спорят, кто опаснее — Чужой или Хищник. Одни уверены в превосходстве ксеноморфа, другие болеют за мощного инопланетного охотника. Истина, как всегда, где-то посередине, но у каждого есть свои сильные стороны.

Хищник обладает серьёзными преимуществами. Он крупнее, умнее и использует продвинутые технологии вроде активного камуфляжа и энергетического оружия. Однако его арсенал ближнего боя довольно прост — клинки, копья и сети.

Чужой выглядит не менее внушительно. Он также обладает крупными размерами, но его главное оружие — это сама его биология. Смертоносный хвост, выдвижные челюсти и кровь, которая разъедает почти всё вокруг.

Однако это далеко не все его козыри. Ксеноморф — это универсальная машина для убийства. Он может сражаться как на двух ногах, подобно Хищнику, так и стремительно передвигаться на четырёх, что делает его непредсказуемым противником.

Кадр из фильма «Чужой против Хищника»

Хищник же в одиночку часто оказывается в проигрышном положении. Его шансы резко возрастают, только если он заключает временный союз с людьми, как это уже случалось в фильмах. В схватке один на один у него мало надежды выйти невредимым.

Чужие биологически совершенны для выживания в любой среде. Хищник же сильно зависит от своих технологий — без брони и оружия он становится гораздо уязвимее. Некоторые сравнивают его с «Железным человеком»: внушительная сила, но стоит лишиться костюма — и преимущество тает.

Вывод прост: встреча этих двух — нежелательна для обоих. Бой будет долгим и жестоким, но, скорее всего, победителем из него выйдет именно Чужой.

Фото: Кадры из фильма «Чужой против Хищника» (2004)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Почему Дьявол носит именно Prada: секрет выбора бренда раскрыли только сейчас Почему Дьявол носит именно Prada: секрет выбора бренда раскрыли только сейчас Читать дальше 7 февраля 2026
Всю самую жесть в «Дьяволе носит Prada» не стали показывать: какие задания Миранды выполняла Энди круглыми сутками Всю самую жесть в «Дьяволе носит Prada» не стали показывать: какие задания Миранды выполняла Энди круглыми сутками Читать дальше 6 февраля 2026
«Горничную» потеснит другая «горячая» новинка: «Грозовой перевал» теперь не про любовь, а про «сексуальное напряжение» «Горничную» потеснит другая «горячая» новинка: «Грозовой перевал» теперь не про любовь, а про «сексуальное напряжение» Читать дальше 5 февраля 2026
Фильм семейный, кадры жаркие: сходил на «Аватар: Пламя и пепел» еще раз и заметил сцену секса, которую почти все пропустили (фото) Фильм семейный, кадры жаркие: сходил на «Аватар: Пламя и пепел» еще раз и заметил сцену секса, которую почти все пропустили (фото) Читать дальше 3 февраля 2026
Какие серии «Лунтика», «Смешариков» и других мультфильмов посмотреть в преддверии Масленицы Какие серии «Лунтика», «Смешариков» и других мультфильмов посмотреть в преддверии Масленицы Читать дальше 7 февраля 2026
Культовый фильм Рязанова основан на реальных событиях: не догадаетесь, о каком хите речь, ведь сюжет кажется выдумкой Культовый фильм Рязанова основан на реальных событиях: не догадаетесь, о каком хите речь, ведь сюжет кажется выдумкой Читать дальше 6 февраля 2026
Думаете, что Шурик – студент, ученый или инженер? Спустя десятилетия зрители разгадали, кем на самом деле работал герой Гайдая Думаете, что Шурик – студент, ученый или инженер? Спустя десятилетия зрители разгадали, кем на самом деле работал герой Гайдая Читать дальше 6 февраля 2026
«Великолепный век» показал не все: эти два продукта были строго-настрого запрещены в гареме Сулеймана «Великолепный век» показал не все: эти два продукта были строго-настрого запрещены в гареме Сулеймана Читать дальше 6 февраля 2026
Альтернативный финал: узнали у ИИ судьбу Энди, если бы она не ушла от Миранды в «Дьявол носит Prada» Альтернативный финал: узнали у ИИ судьбу Энди, если бы она не ушла от Миранды в «Дьявол носит Prada» Читать дальше 5 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше