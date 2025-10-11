Меню
Зловещая спираль Белых Ходоков: что на самом деле означал символ, который появлялся в «Игре престолов» снова и снова

11 октября 2025 13:17
Кадр из сериала «Игра престолов»

Скрытый смысл знака, о котором не рассказали в сериале.

Когда в «Игре престолов» впервые показали спираль из мёртвых тел, зрители не поняли, что это — предупреждение или приглашение. Символ повторялся снова и снова: из тел, из костей, на стенах, в снегу.

Зачем Белым Ходокам нужен был этот узор, почему именно спираль и кто придумал его первым — вопросов оказалось больше, чем ответов.

Первое появление

Зловещий знак впервые показали в самой первой серии — тела, разложенные по кругу, будто в жертвенном обряде. Позже Джон Сноу увидит спираль уже из трупов лошадей, а в восьмом сезоне — юного лорда Амбера, прибитого к стене внутри кольца из человеческих конечностей. Каждый раз узор становился предвестием катастрофы, но истинного смысла никто не объяснял.

Истоки символа

Лишь в пятом сезоне стало ясно: этот знак не принадлежал Белым Ходокам. Он был священным для Детей Леса — древней расы, населявшей Вестерос задолго до людей, пишет автор Дзен-канала «Мир комиксов и кино».

Именно они использовали спираль, когда создавали первого Ходока, вонзив в сердце человека осколок драконьего стекла. Для Детей спираль символизировала вечный цикл жизни, магии и природы.

Кадр из сериала «Игра престолов»

Перевёрнутый смысл

Когда Белые Ходоки вырвались из-под контроля создателей, они присвоили себе этот символ, превратив его в знак власти и мщения. Сценарист сериала Дэйв Хилл позже пояснил: Король Ночи использовал спираль как издевку над своими творцами — как напоминание, что их дети обернулись против них.

Что видим мы

В древних культурах спираль означала вечность и перерождение. Но в «Игре престолов» она стала символом иного — цикла насилия, который невозможно разорвать. Белые Ходоки исчезли, но их знак остался: как напоминание, что зло, созданное руками человека, всегда возвращается по спирали.

Ранее мы писали: Этот научно-фантастический сериал называют «Игрой престолов» в космосе: рейтинг 95 % на Rotten Tomatoes говорит сам за себя.

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
