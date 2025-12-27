«Злая. Часть 2» получила точную дату цифровой премьеры: настоящий подарок под Новый год для фанатов Эльфабы

На Rotten Tomatoes у картины 67 процентов свежести, но зрители приняли картину теплее.

Фильм «Злая. Часть 2» наконец получил дату цифровой премьеры — и для поклонников фэнтези это именно тот редкий случай, когда ожидание превращается в приятный сюрприз.

История ведьмы Эльфабы и ее сложных отношений с миром магии готовится к новому витку уже вне кинотеатров. Картина вышла в мировой прокат 21 ноября и за короткое время собрала почти 500 млн долларов при бюджете в 150 млн.

Проект уверенно окупился, хотя до рекордов первой части так и не дотянулся. Зато интерес зрителей к продолжению оказался стабильным, особенно после того, как стало известно, что фильм появится в цифровом формате 30 декабря.

Что происходит во второй части

Сюжет продолжает линию «Сказки о ведьме Запада». Эльфаба оказывается в изгнании, тогда как Глинда становится официальным лицом добра в Изумрудном городе. Их пути расходятся, а мир волшебства начинает показывать более темную сторону.

К своим ролям вернулись Синтия Эриво и Ариана Гранде, и именно их дуэт снова держит на себе весь эмоциональный центр истории.

Как приняли фильм

Критики оказались строже, чем в прошлый раз: на Rotten Tomatoes у картины 67 процентов свежести. Зато зрители хвалят масштаб, атмосферу и развитие персонажей, делая ставку именно на драму, а не только на музыку и зрелищность.

Выход в онлайне под конец года дает фильму шанс получить вторую волну популярности — уже среди тех, кто ждал возможности посмотреть эту историю дома.

