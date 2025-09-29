Меню
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах

29 сентября 2025 15:13
Кадры из фильмов «Бобби», «Золото Маккенны», «Есения»

Именно в этот период иностранные новинки часто попадали в прокат.

1970-е в Советском Союзе подарили кинозрителям настоящий праздник. Именно в это время на экранах появились зарубежные фильмы, мгновенно ставшие всеобщими фаворитами. Зрители с восторгом принимали индийские мелодрамы, мексиканские драмы и французские приключения.

Новая волна в культурной политике позволила зарубежным картинам не просто выходить в прокат, но и занимать лучшие эфирные места. Такой подход принес впечатляющие результаты — многие из этих лент устанавливали абсолютные рекорды по посещаемости кинотеатров.

«Бобби»

Зрители: 62,6 млн.

Простая, но трогательная история о чувствах между парнем и девушкой из разных социальных миров нашла отклик в сердцах миллионов.

Риши Капур и Димпл Кападия в одночасье превратились в настоящих икон стиля. А песни из фильма звучали повсюду — их напевали даже те, кто никогда не увлекался болливудским кино.

В «Бобби» сошлось всё: невероятная химия между актёрами, запоминающаяся музыка и удивительная искренность. Неудивительно, что зрители возвращались к этой ленте снова и снова.

Кадр из фильма «Бобби»

«Золото Маккенны»

Зрители: 63 млн.

«Золото Маккенны» с блестящим дуэтом — Грегори Пеком и Омаром Шарифом — собрало аншлаг.

Для целого поколения советских мальчишек этот фильм стал настоящим окном в мир дикого запада. Впервые на большом экране ожили ковбои, лихорадка золотоискателей и головокружительные погони, о которых раньше можно было только читать в приключенческих романах.

Картина, не затрагивающая острых политических тем, легко прошла цензуру и мгновенно завоевала народную любовь.

Кадр из фильма «Золото Маккенны»

«Есения»

Зрители: 91,4 млн.

Мексиканская картина «Есения» установила феноменальный рекорд, который так и остался непобитым.

История прекрасной цыганки, прошедшей через страдания и нашедшей любовь, оказалась удивительно близка советским людям. Возможно, в ней воплотилась та самая жажда сильных чувств и ярких драм, которых так не хватало в повседневности.

Об Есении спорили на кухнях, молодые девушки копировали её манеры и стиль, а сюжет знал буквально каждый.

Кадр из фильма «Есения»

Ранее портал «Киноафиша» писал, что в Сети выбрали лучший поцелуй из советского кино.

Фото: Кадры из фильмов «Бобби» (1973), «Золото Маккенны» (1969), «Есения» (1971)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
