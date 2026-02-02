Зимой Мама-Кошка из «Трех котов» поднимает иммунитет витаминным напитком: записывайте рецепт — готовится просто

Зима — то самое время, когда хочется укутаться в плед, включить любимый мультфильм и согреться чем-нибудь вкусным и полезным. Создатели «Три кота» явно знают в этом толк, потому что именно в духе этого мультсериала появился простой рецепт витаминного напитка, который легко приготовить всей семьёй.

Он выглядит по-детски ярко, но на деле отлично подходит и взрослым. Никакой экзотики — только понятные ингредиенты, которые работают на иммунитет и настроение.

Что понадобится:

апельсины — 2 штуки

грейпфрут — 1 штука

клюква (свежая или замороженная) — 100 г

вода — 500 мл

мёд или сахар — по вкусу

Как готовить

Апельсины и грейпфрут нужно выжать — вручную или с помощью соковыжималки. Клюкву слегка разомните ложкой или протрите через сито, чтобы она дала сок. Затем соедините цитрусовый и клюквенный сок, добавьте воду и хорошо перемешайте. В самом конце — мёд или сахар, ориентируясь на свой вкус.

Почему это отличный зимний вариант

Напиток получается освежающим, но при этом насыщенным: цитрусы дают витамин C, клюква — лёгкую кислинку и пользу для иммунитета, а мёд смягчает вкус. Его можно пить охлаждённым или оставить при комнатной температуре — как больше нравится.

Это тот случай, когда рецепт выглядит мультяшным, а польза у него вполне взрослая. Отличный способ добавить немного уюта и витаминов в зимний день.

Ранее мы писали: Мама-Кошка в мультике «Три кота» готовит овощной крем-суп только так: идеальный обед для промозглой осени.