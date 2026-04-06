«Зима близко» — говорили с ужасом хоббиты: эти холода едва не уничтожили Шир, но во «Властелине колец» их не показали

6 апреля 2026 10:52
Кадр из фильма «Властелин колец: Братство кольца»

Морозы принесли много бед.

Фраза «Зима близко» стала легендарным символом «Игры престолов». В мире Вестероса она означала не просто приход холодов, а предупреждение о древней, смертельной опасности.

Любопытно, что похожий мотив существует и в другом великом фэнтези — «Властелине колец». В Средиземье суровые, затяжные зимы всегда были дурным знаком. Они истощали королевства людей, делая их уязвимыми перед силами тьмы.

Зима во «Властелине колец»

Холода в Средиземье были долгими и суровыми, но одна зима осталась в памяти народов навсегда. Речь о 2758 году Третьей Эпохи. Тогда на землю обрушились месяцы нескончаемых снегопадов. Лёд сковал реки и дороги, превратив поля в белую пустыню.

Глава королевства Рохан был заточен в собственной крепости, отрезанный от своего народа. Но настоящий ужас испытали мирные жители Шира. Их уютный край оказался беззащитен.

Запасы продовольствия быстро закончились, и многие хоббиты не увидели следующей весны.

Эта Великая Зима случилась за два столетия до начала известной нам истории с Фродо и Кольцом.

Кадр из фильма «Властелин колец: Братство кольца» (2001)

Последствия зимы

В самый разгар ледяного кошмара, когда Средиземье боролось за выживание, силы тьмы перешли в наступление. Сам Саурон ещё копил силы в Мордоре, но его союзники не дремали.

Люди Дунланда, почуяв слабость Рохана, перешли в атаку. Они осадили ослабленное королевство и водрузили на трон своего короля.

Однако с приходом весны всё перевернулось. Роханцы, собрав последние силы, поднялись и изгнали захватчиков. А на Гондор с востока обрушилась новая волна врагов — дикие племена, жаждавшие поживиться добычей.

Зимние кампании были жестокими. Никто не мог добиться перевеса в схватках. Именно эта патовая ситуация дала Рохану драгоценное время. Окрепнув, он смог послать всадников на юг, и их удар решил исход борьбы за Гондор.

Цена оказалась чудовищной. Сотни тысяч жизней унесли не только мечи, но и лютый голод, и бесконечные морозы. В памяти хоббитов Шира этот период навсегда остался как «Дни Великой Скудости», пишет автор Дзен-канала «Мир комиксов и кино».

Фото: Кадры из фильма «Властелин колец: Братство кольца» (2001)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
