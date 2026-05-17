Жуткий кошмар Хюррем: как проходила жизнь в гареме султана Сулеймана — в чем солгал сериал «Великолепный век»

Историки, исследователи и многочисленные поклонники сериала «Великолепный век» о той эпохе едва ли не ежедневно выдвигают новые теории и рассуждения, стремясь разгадать тайны жизни великого султана.

Существует мнение, что, несмотря на всю свою власть и величие, Сулейман был одним из самых несвободных людей в своей империи. Он вершил государственные дела, но был лишен возможности самостоятельно выбирать себе возлюбленную. Однако судьба благоволила ему и в стенах гарема он встретил истинную любовь Александру, ставшую впоследствии Хюррем.

Но до Хюррем были и другие женщины, каждая со своими мечтами и желаниями: кто-то стремился покорить сердце повелителя, а кто-то мечтал о тихой и спокойной жизни. Как же все было на самом деле?

Наряду с предположениями о жестоком обращении с девушками в гареме, существуют версии о бережном отношении к ним, о том, что были наложницы, которых султан так и не коснулся. Он не принуждал девушек, а скорее одаривал понравившихся и оказывал знаки внимания. В этом ему помогали евнухи. Девушек тщательно обучали культуре, языкам, этикету и окружали заботой.

В свою очередь, наложницы должны были вести себя сдержанно и учтиво. Нельзя было смотреть султану в глаза, поскольку это считалось проявлением неуважения. Хотя, как показано в сериале «Великолепный век», именно вызывающий взгляд Хюррем и ее дерзкий характер покорили сердце Сулеймана. По мнению историка Явуза Бахадироглу в гареме не могли быть такие танцы. Более того, групповых вечерних представлений женщин перед повелителем точно не могло быть, поскольку это являлось грехом.