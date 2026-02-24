Жуткие стены — это не выдумка? Вот на каких реальных событиях основана легендарная «Атака титанов»

Мир «Атаки титанов» поражает своей масштабностью и мрачной атмосферой, но при ближайшем рассмотрении становится ясно, что создатель этой вселенной черпал вдохновение из реальных исторических событий и древних мифов.

Хадзимэ Исаяма ловко смешал в своём произведении отсылки к скандинавским легендам, трагическим страницам мировой истории и даже политическим конфликтам разных эпох. В его истории можно найти и намёки на средневековые войны, и параллели с тоталитарными режимами, и размышления о природе власти.

Титаны

Образ титанов родился не только под влиянием классических японских кайдзю вроде Годзиллы, но и благодаря множеству других источников. Исаяма ловко смешал в своих созданиях черты зомби с их неутолимым голодом, механистичность и отсылки к скандинавским великанам Йотунам, которые вечно враждовали с богами и славились своим чудовищным аппетитом.

Но был и совсем неожиданный мотив из реальной жизни — однажды в юности мангака работал в интернет-кафе и столкнулся там с агрессивным посетителем. Тот нависал над ним, пока автор сидел за компьютером, и этот момент обычной житейской угрозы вдруг показал, насколько пугающим может быть даже обычный человек, если смотреть на него снизу вверх.

Стены

Число титанов в мире аниме выбрано неслучайно — ровно девять, и эта цифра ведёт нас прямиком к скандинавским мифам, где Мировое древо Иггдрасиль соединяет между собой те же девять миров.

Даже мощные стены, за которыми прячутся жители Шиганшины, имеют древний прообраз — в легендах говорится, что Асгард тоже был окружён стеной, которую возвёл великан.

Но у этих укреплений нашёлся и реальный архитектурный двойник — немецкий город Нёрдлинген, опоясанный кольцом каменных сооружений.

Исаяма в детстве часто чувствовал себя отрезанным от внешнего мира, словно горы вокруг сжимались и не давали вырваться наружу. Это личное ощущение замкнутого пространства он позже перенёс на страницы манги.

История

География мира «Атаки титанов» с первого взгляда кажется вымышленной, но если присмотреться, очертания континентов подозрительно напоминают перевёрнутую карту нашей планеты. И это сходство не случайно — Исаяма вплел в сюжет мрачные исторические параллели, в частности отсылки к печально известному «мадагаскарскому плану», который нацисты разрабатывали для принудительного выселения целых народов.

История элдийцев в манге во многом повторяет судьбу тех, кого объявляли изгоями и лишали права свободу. Особенно четко эта тема звучит в сценах, где представители этого народа вынуждены носить нашивки на руках и существовать в замкнутых резервациях.