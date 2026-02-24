Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Жуткие стены — это не выдумка? Вот на каких реальных событиях основана легендарная «Атака титанов»

Жуткие стены — это не выдумка? Вот на каких реальных событиях основана легендарная «Атака титанов»

24 февраля 2026 08:27
Кадр из мультсериала «Атака титанов»

Автор манги перенес на страницы впечатлившие его вещи.

Мир «Атаки титанов» поражает своей масштабностью и мрачной атмосферой, но при ближайшем рассмотрении становится ясно, что создатель этой вселенной черпал вдохновение из реальных исторических событий и древних мифов.

Хадзимэ Исаяма ловко смешал в своём произведении отсылки к скандинавским легендам, трагическим страницам мировой истории и даже политическим конфликтам разных эпох. В его истории можно найти и намёки на средневековые войны, и параллели с тоталитарными режимами, и размышления о природе власти.

Титаны

Образ титанов родился не только под влиянием классических японских кайдзю вроде Годзиллы, но и благодаря множеству других источников. Исаяма ловко смешал в своих созданиях черты зомби с их неутолимым голодом, механистичность и отсылки к скандинавским великанам Йотунам, которые вечно враждовали с богами и славились своим чудовищным аппетитом.

Но был и совсем неожиданный мотив из реальной жизни — однажды в юности мангака работал в интернет-кафе и столкнулся там с агрессивным посетителем. Тот нависал над ним, пока автор сидел за компьютером, и этот момент обычной житейской угрозы вдруг показал, насколько пугающим может быть даже обычный человек, если смотреть на него снизу вверх.

Кадр из мультсериала «Атака титанов»

Стены

Число титанов в мире аниме выбрано неслучайно — ровно девять, и эта цифра ведёт нас прямиком к скандинавским мифам, где Мировое древо Иггдрасиль соединяет между собой те же девять миров.

Даже мощные стены, за которыми прячутся жители Шиганшины, имеют древний прообраз — в легендах говорится, что Асгард тоже был окружён стеной, которую возвёл великан.

Но у этих укреплений нашёлся и реальный архитектурный двойник — немецкий город Нёрдлинген, опоясанный кольцом каменных сооружений.

Исаяма в детстве часто чувствовал себя отрезанным от внешнего мира, словно горы вокруг сжимались и не давали вырваться наружу. Это личное ощущение замкнутого пространства он позже перенёс на страницы манги.

История

География мира «Атаки титанов» с первого взгляда кажется вымышленной, но если присмотреться, очертания континентов подозрительно напоминают перевёрнутую карту нашей планеты. И это сходство не случайно — Исаяма вплел в сюжет мрачные исторические параллели, в частности отсылки к печально известному «мадагаскарскому плану», который нацисты разрабатывали для принудительного выселения целых народов.

История элдийцев в манге во многом повторяет судьбу тех, кого объявляли изгоями и лишали права свободу. Особенно четко эта тема звучит в сценах, где представители этого народа вынуждены носить нашивки на руках и существовать в замкнутых резервациях.

Фото: Кадры из мультсериала «Атака титанов»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Сиквел самого кассового аниме в истории придется подождать: когда выйдет продолжение хита «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок» Сиквел самого кассового аниме в истории придется подождать: когда выйдет продолжение хита «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок» Читать дальше 25 февраля 2026
Хороших новостей ждали с 2021 года: культовый «Евангелион» возвращается с новым аниме Хороших новостей ждали с 2021 года: культовый «Евангелион» возвращается с новым аниме Читать дальше 25 февраля 2026
Помните «рыдательную» серию «Маши и Медведя» с 319 млн просмотрами? Так вот почему Маша все же вернулась после того, как уехала — она вовсе не соскучилась Помните «рыдательную» серию «Маши и Медведя» с 319 млн просмотрами? Так вот почему Маша все же вернулась после того, как уехала — она вовсе не соскучилась Читать дальше 24 февраля 2026
Этих 3 персонажей из аниме любят за то, что они подкаблучники и терпилы: в списке есть и герой из «Атаки титанов» Этих 3 персонажей из аниме любят за то, что они подкаблучники и терпилы: в списке есть и герой из «Атаки титанов» Читать дальше 24 февраля 2026
Тайну легендарной заставки Симпсонов раскрыли спустя почти 40 лет в эфире: поклонникам пришлось ждать 800-й серии Тайну легендарной заставки Симпсонов раскрыли спустя почти 40 лет в эфире: поклонникам пришлось ждать 800-й серии Читать дальше 22 февраля 2026
Третий мультфильм про Карлсона советским детям так и не показали: вот почему историю не продолжили Третий мультфильм про Карлсона советским детям так и не показали: вот почему историю не продолжили Читать дальше 22 февраля 2026
Куда делись люди из Котополиса: эта жуткая теория превращает «Три кота» в хоррор Куда делись люди из Котополиса: эта жуткая теория превращает «Три кота» в хоррор Читать дальше 22 февраля 2026
Новый враг, старые герои и дата выхода: собрали все детали об «Истории игрушек 5» (свежий трейлер тоже тут) Новый враг, старые герои и дата выхода: собрали все детали об «Истории игрушек 5» (свежий трейлер тоже тут) Читать дальше 22 февраля 2026
Стал известен график выхода 4 сезона «Непобедимого»: подарок для фанатов случится уже 18 марта Стал известен график выхода 4 сезона «Непобедимого»: подарок для фанатов случится уже 18 марта Читать дальше 21 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше