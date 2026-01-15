Меню
Киноафиша Статьи Жуткая тайна «Маши и Медведя»: куда исчезли курицы из первой серии — есть две версии и одна из них очень печальная

15 января 2026 18:08
Кадры из сериала «Маша и медведь»

Детская психика точно бы пострадала от таких знаний.

«Маша и Медведь» начинается как обычная деревенская сказка, но внимательные зрители заметили в первых сериях деталь, которая потом бесследно исчезла. Речь идет о курицах.

В дебютном эпизоде у Маши был настоящий скотный двор: козел, свинья, щенок и несколько кур. Именно они, спасаясь от неугомонной хозяйки, прятались в колодце, создавая один из самых смешных моментов серии.

Но дальше происходит странное. Куры больше не появляются ни в одном эпизоде. Их нет ни во дворе, ни в следующих историях, ни в массовых сценах. Остальные животные остались, а вот курицы словно стерлись из вселенной мультфильма.

Кадр из сериала «Маша и медведь»

Фанаты давно обсуждают эту загадку. Самая мрачная версия звучит так: куры могли просто не выбраться из того самого колодца. В детском мультфильме такую мысль, конечно, не озвучивают, но логика сериала этому не противоречит.

Маша часто попадает в опасные ситуации, а мир вокруг нее не всегда такой уж безопасный, замечает автор канала «Мультайны»

Есть и более прозаичное объяснение. Создатели могли просто убрать кур как лишний элемент, чтобы не перегружать фон и анимацию. Но именно отсутствие любого пояснения делает эту деталь заметной. В итоге одна маленькая сцена из первой серии превратилась в одну из самых странных и обсуждаемых тайн «Маши и Медведя».

Также прочитайте: Почему Медведь из «Маши и медведя» все время молчит? Хитрость, которая привела мультфильм к мировой славе.

Фото: Кадры из сериала «Маша и медведь»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
