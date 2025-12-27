Меню
Журнал HELLO! назвал лучший российский сериал 2025 года: и это — одна из лучших ролей Ивана Янковского

27 декабря 2025 10:23
Кадр из сериала «Аутсорс»

Этот проект ворвался на экраны быстро и бескомпромиссно.

По версии журнала HELLO! лучшим сериалом года признан «Аутсорс» — жёсткая, неудобная и предельно честная драма, от которой невозможно отмахнуться. И главная суть этого награждения такова: индустрия публично признала проект, который не развлекает, а вскрывает. И делает это без сантиментов.

1996-й: страна на паузе, совесть — тоже

Действие «Аутсорса» разворачивается в 1996 году, в момент, когда Россия стоит на пороге моратория на смертную казнь. В тюрьму особого назначения приходит новый надзиратель Константин Волков — герой Ивана Янковского, ещё не затёртый системой и потому опасный для неё. Он задаёт вопросы, которые здесь не принято задавать, и слишком внимательно смотрит на то, что давно стало рутиной.

Одна встреча меняет всё: разговор с отцом жертвы приводит Волкова к выводу, от которого мороз идёт по коже. А если право на исполнение приговора должно принадлежать не государству, а тем, кто потерял близких?

Справедливость как услуга

Кадр из сериала «Аутсорс»

Идея «аутсорса» звучит пугающе логично: исполнение смертной казни передаётся родственникам жертв. Не как акт насилия, а как форма справедливости. Но сериал очень быстро и точно показывает момент, где эта логика ломается. Как только появляется возможность заработать, любые принципы начинают мешать.

Деньги в «Аутсорсе» не портят людей — они лишь проявляют то, что уже было внутри.

Герои без оправданий

Иван Янковский играет Волкова без героического ореола: это человек, который довёл свою идею до края и вынужден смотреть, во что она превращается. Вокруг — такие же сложные, небезопасные фигуры: персонажи Эльдара Калимулина, Данила Стеклова, Виталия Коваленко и Дмитрия Сумина не делятся на «плохих» и «хороших». Здесь все — часть системы, даже если верят, что стоят над ней.

Почему «Аутсорс» — сериал года

«Аутсорс» получил высокий зрительский рейтинг и признание критиков не за эффектность, а за беспощадную честность. Он не даёт комфортной позиции наблюдателя и не предлагает простых ответов. Это сериал о том, как легко благие намерения превращаются в рынок — и как дорого потом обходится эта сделка.

Именно поэтому победа «Аутсорса» выглядит закономерной. Это не сериал, который хочется включить фоном. Это сериал, который остаётся с вами — и после титров, и после наград.

Фото: Кадр из сериала «Аутсорс»
Анастасия Луковникова
