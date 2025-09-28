Меню
«Жук в муравейнике» ожил: тизер «Полдня» братьев Стругацких обещает самый смелый sci-fi сериал России (видео)

28 сентября 2025 21:02
Кадр из сериала «Полдень»

Короткое видео намекнуло, что утопия может обернуться кошмаром.

Наконец-то свершилось: «Жук в муравейнике» братьев Стругацких впервые обретает экранную жизнь. Онлайн-кинотеатры KION и Okko показали тизер сериала «Полдень», и для всех поклонников цикла «Мир Полудня» это событие сродни празднику. Ведь роман 1979 года десятилетиями оставался в статусе «неприкасаемого» — и вот теперь его герои оживают на экране.

2278 год и вечные вопросы

Сюжет переносит нас в 2278-й, в утопическую, на первый взгляд, Землю. Но за фасадом гармонии скрываются страхи и заговоры. Глава Комиссии по контактам Рудольф Сикорски (Леонид Ярмольник) поручает Максиму Каммереру (Юрий Колокольников) найти Льва Абалкина (Максим Матвеев) — прогрессора, который нарушил правила и вернулся с миссии. Его связь со сверхцивилизацией Странников грозит катастрофой всему человечеству.

Персонажи и актёры

Каммерер у Стругацких — не просто герой, а проводник в моральные и философские вопросы будущего. Колокольникову предстоит сыграть фигуру, балансирующую между долгом и сомнениями.

Абалкин в исполнении Матвеева — трагическая фигура, человек, чья несвобода обернулась бунтом. На их противостоянии держится нерв всей истории. В актёрском составе также Юлия Снигирь, Софья Синицына, Евгений Сангаджиев.

Почему это важно

Стругацкие всегда писали не про космос, а про человека. «Жук в муравейнике» — книга о доверии, ответственности и опасности скрытых решений. И если сериал сумеет сохранить эту атмосферу, нас ждёт редкий случай: российская фантастика, которая не уступает мировой.

«Полдень» выйдет в KION и Okko, точная дата пока держится в секрете. Но уже сейчас ясно: для поклонников Стругацких это не просто премьера, а долгожданное возвращение в тот самый мир, где каждый вопрос важнее ответа.

Фото: Кадр из сериала «Полдень»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
