Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Едем прямо на восток, мимо острова Буяна» прямиком в Геленджик: как создавался сказочный мир Салтана в новинке 2026 года

«Едем прямо на восток, мимо острова Буяна» прямиком в Геленджик: как создавался сказочный мир Салтана в новинке 2026 года

13 февраля 2026 15:00
Кадр из фильма «Сказка о царе Салтане»

Декораторам пришлось потрудиться. 

12 февраля был дан стар масштабному проекту Сарика Андреасяна «Сказка о царе Салтане». Уже по трейлеру можно судить, насколько кропотливый труд понадобился для декораций. Однако, как все создавалось? Проект создан на стыке масштабной живописной декорации и компьютерной графики.

Где велись съемки

Съемочная группа работала в нескольких местах: морские и природные сцены делась в основном на черноморском побережье в Геленджике, но также были эпизоды у Каспия и на Байкале. Дворцы Салтана и Гвидона построили в павильоне Долгопрудного. Для создания сложных декораций привлекались более ста художников, бутафоров и строителей.

По словам художника-постановщика Ильи Широкова, фильм демонстрирует два противоположных мира: мир царя Салтана — земной, реалистичный, величавый, с теплой палитрой (золото, красный), массивной архитектурой, вдохновлённой русскими храмами. Мир Гвидона и Царевны-Лебедь — сказочный, холодный, морской, с серебром, морскими и жемчужными оттенками, где доминируют ракушки, жемчуг и вода.

Костюмы

Костюмы делались вручную. Были созданы более 500 уникальных нарядов.

Работа над картиной заняла свыше двух лет. Костюм Царевны-Лебеди выделяется способностью переливаться, а наряд царя Салтана выполнен в массивном, золотом стиле, создавая контраст между мирами.

Фото: Кадр из фильма «Сказка о царе Салтане»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
ИИ-лебедь и Гвидон-комар: насколько «Сказка о царе Салтане» Андреасяна близка к тексту Пушкина ИИ-лебедь и Гвидон-комар: насколько «Сказка о царе Салтане» Андреасяна близка к тексту Пушкина Читать дальше 13 февраля 2026
Грим по 3 часа и 40 кг железа сверху: Прилучный пожаловался на жуткие условия во время съемок «Сказки о царе Салтане» Грим по 3 часа и 40 кг железа сверху: Прилучный пожаловался на жуткие условия во время съемок «Сказки о царе Салтане» Читать дальше 11 февраля 2026
Одна фраза объясняет, почему Света не уехала с Данилой в «Брате»: в ней заложен глубокий смысл Одна фраза объясняет, почему Света не уехала с Данилой в «Брате»: в ней заложен глубокий смысл Читать дальше 10 февраля 2026
Ароновой нет в кадре, но у нее главная роль: чем «Красавица» отличается от других фильмов про блокадный Ленинград Ароновой нет в кадре, но у нее главная роль: чем «Красавица» отличается от других фильмов про блокадный Ленинград Читать дальше 13 февраля 2026
«Брат убивал брата»: Безруков рассказал, что реальные бандиты 90-х говорили о «Бригаде» «Брат убивал брата»: Безруков рассказал, что реальные бандиты 90-х говорили о «Бригаде» Читать дальше 13 февраля 2026
Янковский в роли советского военнопленного: в Сербии снимают ремейк «Альпийской баллады» Янковский в роли советского военнопленного: в Сербии снимают ремейк «Альпийской баллады» Читать дальше 13 февраля 2026
Новая «Каменская» вернется без Яковлевой: уже известно, кто заменит звезду «нулевых» в перезапуске громкого детективного хита Новая «Каменская» вернется без Яковлевой: уже известно, кто заменит звезду «нулевых» в перезапуске громкого детективного хита Читать дальше 13 февраля 2026
Не уступит «Фишеру» по накалу: об этом 8-серийном психологическом триллере мало кто знает — Добронравова в такой роли еще не видела Не уступит «Фишеру» по накалу: об этом 8-серийном психологическом триллере мало кто знает — Добронравова в такой роли еще не видела Читать дальше 13 февраля 2026
Какой на самом деле была Ванга? Этот сериал с Еленой Яковлевой посмотрела взахлеб – эпизоды длятся 52 минуты, но хочется еще и еще Какой на самом деле была Ванга? Этот сериал с Еленой Яковлевой посмотрела взахлеб – эпизоды длятся 52 минуты, но хочется еще и еще Читать дальше 13 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше