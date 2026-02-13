«Едем прямо на восток, мимо острова Буяна» прямиком в Геленджик: как создавался сказочный мир Салтана в новинке 2026 года

12 февраля был дан стар масштабному проекту Сарика Андреасяна «Сказка о царе Салтане». Уже по трейлеру можно судить, насколько кропотливый труд понадобился для декораций. Однако, как все создавалось? Проект создан на стыке масштабной живописной декорации и компьютерной графики.

Где велись съемки

Съемочная группа работала в нескольких местах: морские и природные сцены делась в основном на черноморском побережье в Геленджике, но также были эпизоды у Каспия и на Байкале. Дворцы Салтана и Гвидона построили в павильоне Долгопрудного. Для создания сложных декораций привлекались более ста художников, бутафоров и строителей.

По словам художника-постановщика Ильи Широкова, фильм демонстрирует два противоположных мира: мир царя Салтана — земной, реалистичный, величавый, с теплой палитрой (золото, красный), массивной архитектурой, вдохновлённой русскими храмами. Мир Гвидона и Царевны-Лебедь — сказочный, холодный, морской, с серебром, морскими и жемчужными оттенками, где доминируют ракушки, жемчуг и вода.

Костюмы

Костюмы делались вручную. Были созданы более 500 уникальных нарядов.

Работа над картиной заняла свыше двух лет. Костюм Царевны-Лебеди выделяется способностью переливаться, а наряд царя Салтана выполнен в массивном, золотом стиле, создавая контраст между мирами.