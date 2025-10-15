Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Живи, умри, повтори: новая «Грань будущего» выходит уже в январе — без Тома Круза, но с эпичным первым трейлером

Живи, умри, повтори: новая «Грань будущего» выходит уже в январе — без Тома Круза, но с эпичным первым трейлером

15 октября 2025 17:09
Кадр из фильма «Грань будущего» (2014)

Франшиза ушла в не самую ожидаемую сторону.

Пока Том Круз продолжает лазить по небоскребам, прыгать с самолетов и зарабатывать миллионы долларов, а Warner Bros. не может определиться, нужен ли нам второй фильм, франшиза «Грань будущего» неожиданно перезагрузилась. Ребут, аниме, полнометражка? А как насчет все, везде и сразу?

На этот раз временную петлю прочувствует не герой Круза, а Рита Вратаски – та самая «Ангел Вердена» в бронекостюме.

О чем будет аниме All You Need Is Kill

Адаптация культового ранобэ Хироси Сакурадзаки выйдет 9 января 2026 года. И пусть фильм с Крузом базировался на той же истории, сценарий аниме пойдет по другой траектории.

В центре – Рита, голос которой в японской версии озвучит Ай Миками. Вместе с ней появится Кейджи, (Нацки Ханаэ, «Истребитель демонов» и «Дандадан»!).

В новой интерпретации инопланетное вторжение уже произошло, и героиня снова и снова погибает на поле боя, каждый раз просыпаясь в одно и то же утро. С каждой смертью она становится сильнее – но чем дальше, тем тяжелее не сломаться.

И вот, в одном из циклов она встречает Кейджи, и все меняется.

«Когда ты умираешь – я тоже возвращаюсь», – говорит он, и с этого момента у них появляется шанс вырваться из петли. Или хотя бы выбрать, кто из них выживет.

Кадр из фильма «Грань будущего» (2014)

Почему это не «Грань будущего 2»

Не стоит ждать от All You Need Is Kill прямого продолжения фильма Дага Лаймана. Во-первых, у аниме другой фокус – эмоциональный, мрачный и гораздо ближе к духу оригинальной книги.

Во-вторых, у фильма был финал в стиле «все живы и здоровы», чего в книге и подавно не было. Если без спойлеров, то никакого «долго и счастливо» у сладкой парочки быть попросту не может.

Судя по трейлеру, в аниме все куда менее радужно – визуально мощно, динамично и атмосферно, но с явным уклоном в эксзистенциальную драму и философию. Ждем шедевр?

Ранее мы писали: Не «Межзвездный» и не «Космический»: объясняем, что на самом деле значит «Интерстеллар» и почему слово не перевели на русский

Фото: Кадр из фильма «Грань будущего» (2014)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Автостопом по Европам: 5 уникальных Sci-Fi-мультов не из США – когда рыдать над «Интерстелларом» с «Гравитацией» уже невмоготу Автостопом по Европам: 5 уникальных Sci-Fi-мультов не из США – когда рыдать над «Интерстелларом» с «Гравитацией» уже невмоготу Читать дальше 16 октября 2025
Без дома, без имени, без смысла жить: история дракона Хаку в «Унесенных призраками» в разы трагичнее, чем казалось фанатам Без дома, без имени, без смысла жить: история дракона Хаку в «Унесенных призраками» в разы трагичнее, чем казалось фанатам Читать дальше 16 октября 2025
Красный, синий, бирюзовый: почему менялся цвет нейтралайзера в «Людях в черном» и чем эта ручка страшнее любого оружия Красный, синий, бирюзовый: почему менялся цвет нейтралайзера в «Людях в черном» и чем эта ручка страшнее любого оружия Читать дальше 16 октября 2025
Не «Межзвездный» и не «Космический»: объясняем, что на самом деле значит «Интерстеллар» и почему слово не перевели на русский Не «Межзвездный» и не «Космический»: объясняем, что на самом деле значит «Интерстеллар» и почему слово не перевели на русский Читать дальше 14 октября 2025
«Ща вернусь»: нейросеть придумала сценарий для «русского Терминатора» и получилось шикарно — Козловский и Снигирь в главных ролях «Ща вернусь»: нейросеть придумала сценарий для «русского Терминатора» и получилось шикарно — Козловский и Снигирь в главных ролях Читать дальше 12 октября 2025
Как размножаются на’ви из «Аватара»: разбираемся, зачем им светящиеся хвосты и что у них общего с USB-портами Как размножаются на’ви из «Аватара»: разбираемся, зачем им светящиеся хвосты и что у них общего с USB-портами Читать дальше 11 октября 2025
Рано из кинотеатра лучше не уходить: есть ли сцена после титров в фильме «Битва за битвой»? Рано из кинотеатра лучше не уходить: есть ли сцена после титров в фильме «Битва за битвой»? Читать дальше 16 октября 2025
Без попсовых «Голодных игр» и «Королевской битвы»: 2 фильма и 1 дорама для тех, кто пришел в себя после «Долгой прогулки» Без попсовых «Голодных игр» и «Королевской битвы»: 2 фильма и 1 дорама для тех, кто пришел в себя после «Долгой прогулки» Читать дальше 16 октября 2025
«Кайдзю №8» готовится к финалу: названа дата выхода 3 сезона и первые детали последней битвы «Кайдзю №8» готовится к финалу: названа дата выхода 3 сезона и первые детали последней битвы Читать дальше 16 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше