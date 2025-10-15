Живи, умри, повтори: новая «Грань будущего» выходит уже в январе — без Тома Круза, но с эпичным первым трейлером

Пока Том Круз продолжает лазить по небоскребам, прыгать с самолетов и зарабатывать миллионы долларов, а Warner Bros. не может определиться, нужен ли нам второй фильм, франшиза «Грань будущего» неожиданно перезагрузилась. Ребут, аниме, полнометражка? А как насчет все, везде и сразу?

На этот раз временную петлю прочувствует не герой Круза, а Рита Вратаски – та самая «Ангел Вердена» в бронекостюме.

О чем будет аниме All You Need Is Kill

Адаптация культового ранобэ Хироси Сакурадзаки выйдет 9 января 2026 года. И пусть фильм с Крузом базировался на той же истории, сценарий аниме пойдет по другой траектории.

В центре – Рита, голос которой в японской версии озвучит Ай Миками. Вместе с ней появится Кейджи, (Нацки Ханаэ, «Истребитель демонов» и «Дандадан»!).

В новой интерпретации инопланетное вторжение уже произошло, и героиня снова и снова погибает на поле боя, каждый раз просыпаясь в одно и то же утро. С каждой смертью она становится сильнее – но чем дальше, тем тяжелее не сломаться.

И вот, в одном из циклов она встречает Кейджи, и все меняется.

«Когда ты умираешь – я тоже возвращаюсь», – говорит он, и с этого момента у них появляется шанс вырваться из петли. Или хотя бы выбрать, кто из них выживет.

Почему это не «Грань будущего 2»

Не стоит ждать от All You Need Is Kill прямого продолжения фильма Дага Лаймана. Во-первых, у аниме другой фокус – эмоциональный, мрачный и гораздо ближе к духу оригинальной книги.

Во-вторых, у фильма был финал в стиле «все живы и здоровы», чего в книге и подавно не было. Если без спойлеров, то никакого «долго и счастливо» у сладкой парочки быть попросту не может.

Судя по трейлеру, в аниме все куда менее радужно – визуально мощно, динамично и атмосферно, но с явным уклоном в эксзистенциальную драму и философию. Ждем шедевр?

