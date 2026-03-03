«Вокзал для двоих» (1982) — культовая советская трагикомедия Эльдара Рязанова о случайной встрече пианиста Платона и официантки Веры в провинциальном городке. Любовь, возникшая из конфликта, развивается на фоне непростого решения героя, которое поменяло его жизнь. Вся история разворачивается на фоне непрекращающейся суеты вокзала. Как хорошо вы знаете легендарную ленту Рязанова? Предлагаем вам ответить на 6 вопросов теста.
«Живем мы как-то без азарта»: вы истинный знаток «Вокзала для двоих», если ответите на 5/5 вопросов (тест)
Хорошо ли вы знаете легендарное кино?
Фото: Кадр из фильма «Вокзал для двоих»