Киноафиша Статьи «Живем мы как-то без азарта»: вы истинный знаток «Вокзала для двоих», если ответите на 5/5 вопросов (тест)

«Живем мы как-то без азарта»: вы истинный знаток «Вокзала для двоих», если ответите на 5/5 вопросов (тест)

3 марта 2026 07:58
Кадр из фильма «Вокзал для двоих»

Хорошо ли вы знаете легендарное кино?

«Вокзал для двоих» (1982) — культовая советская трагикомедия Эльдара Рязанова о случайной встрече пианиста Платона и официантки Веры в провинциальном городке. Любовь, возникшая из конфликта, развивается на фоне непростого решения героя, которое поменяло его жизнь. Вся история разворачивается на фоне непрекращающейся суеты вокзала. Как хорошо вы знаете легендарную ленту Рязанова? Предлагаем вам ответить на 6 вопросов теста.

Фото: Кадр из фильма «Вокзал для двоих»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
