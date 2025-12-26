Меню
Киноафиша Статьи Жители Северной Кореи обожают эти два советских фильма: один из них даже показывают каждый год на ТВ 31 декабря

26 декабря 2025 09:00
Кадры из фильмов «Семнадцать мгновений весны» (1973), «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975)

Кино СССР пользуется в стране особой популярностью.  

Советские фильмы обожают по всему миру. Над ними смеются итальянцы, поражаются американцы, плачут эмоциональные французы. В Азии и вовсе есть культ некоторых персонажей из СССР вроде Чебурашки.

Как выяснилось, любят советские картины даже в Северной Корее. А ведь в эту закрытую страну редко проникают импортные фильмы или сериалы.

«Семнадцать мгновений весны»

В КНДР и сейчас с любовью пересматривают знаменитый советский сериал. Александр Жебин из Института Китая и современной Азии РАН рассказал об этом в интервью МК.

«Семнадцать мгновений весны» остаётся невероятно популярным у северокорейских зрителей. Жители страны даже мечтали о визите Вячеслава Тихонова в Пхеньян, но встреча так и не состоялась.

«Эта любовь к фильму привела к появлению собственной адаптации. Фильм назвали "Неизвестные герои". Её сюжет рассказывает уже о местном разведчике, действовавшем во время Корейской войны» , — отметил Жебин.

Кадр из сериала «Семнадцать мгновений весны»

«Ирония судьбы, или С легким паром!»

В стране невероятно любят и другую нашу классику — фильм «Ирония судьбы». Там его обязательно показывают в новогоднюю ночь.

Жебин припомнил, как однажды 31 декабря приехал в пхеньянский отель.

«А там весь персонал бросил дела и с увлечением смотрел этот фильм перед телевизором», — вспомнил Жебин.

Правда, в официальной версии для показа удалили некоторые эпизоды с застольями. Любовь к картине оказалась такой сильной, что в КНДР тоже создали собственный ремейк по её мотивам.

Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Ранее портал «Киноафиша» писал, что думают иностранцы о фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Фото: Кадры из фильмов «Семнадцать мгновений весны» (1973), «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975)
Светлана Левкина
