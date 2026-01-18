Меню
Киноафиша Статьи Жил как хозяин жизни, а получал скромно: сколько на самом деле зарабатывал товарищ Саахов из «Кавказской пленницы»

18 января 2026 14:15
«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

Если верить официальным цифрам, доходы Саахова выглядят неожиданно скромно.

Фильм «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» не говорит о деньгах напрямую, но очень внимательно показывает быт.

Именно по этим деталям и возникает главный вопрос: как студент Шурик сводил концы с концами — и почему товарищ Саахов с формально небольшой зарплатой позволял себе такой уровень жизни.

Как жил Шурик и на что

Шурик — студент, а значит, его основной доход — стипендия. В середине 1960-х обычная студенческая стипендия составляла 30–40 рублей, повышенная — 50. Даже по советским меркам это был минимум. Очевидно, что только на эти деньги жить было сложно, и Гайдай это прекрасно понимал.

Шурик явно подрабатывал — и прямое подтверждение этому есть в фильме «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». В новелле «Напарник» герой работает на стройке и получает зарплату за физический труд.

Так что в «Кавказской пленнице» мы видим студента, который умеет зарабатывать, когда нужно, и не живёт исключительно на стипендию.

«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

Официальные доходы Саахова

Товарищ Саахов — заведующий райкомхозом. По постановлению ЦК КПСС, Совмина СССР и ВЦСПС от 15 июля 1964 года оклад для такой должности составлял около 120 рублей.

Это была стабильная зарплата, выше средней, но никак не уровень человека, живущего с размахом.

Почему цифры не сходятся

А теперь смотрим на экран. У Саахова — большой благоустроенный дом, хозяйство с баранами, техника, уверенное поведение хозяина положения. Всё это плохо вяжется с официальным доходом.

Фильм ничего не объясняет напрямую, но визуальный ряд говорит сам за себя: реальное благосостояние Саахова явно выходило за рамки одной зарплаты.

Также прочитайте: Его показывали каждый год — а потом стерли: как исчезла первая советская «Собака Баскервилей»

Фото: Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
Анна Адамайтес
