Жгучая смесь «Остаться в живых» и «24 часа»: Стивен Кинг включил этот сериал в десятку лучших — и не зря

Если вы любите сериалы, которые держат в напряжении, заставляют строить теории и буквально втягивают в сюжет с первой серии — есть один забытый проект. «Событие» (The Event) вышел на NBC в 2010 году, продержался всего один сезон — и с тех пор почти исчез из поля зрения. Но Стивен Кинг включил его в свой топ-10 лучших шоу года, назвав смесью «24» и «Остаться в живых». И, пожалуй, это лучшее описание.

Сюжет сериала «Событие»

Главный герой — Шон Уокер (Джейсон Риттер), обычный парень, чья девушка бесследно исчезает во время отпуска. В поисках ответов он оказывается втянут в грандиозный заговор, ведущий к самому президенту США и... внеземной расе, которая уже давно живёт среди нас.

С 1944 года правительство тайно удерживает пришельцев, почти не отличающихся от людей. Одни — в тюрьме на Аляске. Другие — свободны и живут, скрываясь. И теперь, в 2010-х, баланс начинает рушиться. Кто они? Что им нужно? И можно ли им доверять?

Структура «Остаться в живых», ритм «24 часов»

«Событие» использует флешбэки, смену перспектив и временные скачки так же активно, как «LOST». При этом динамика и шквал экшена напоминают «24». Уже в пилоте — три таймлайна, заговор, похищение, стрельба и авиакатастрофа. Всё это сопровождается интригами на высшем уровне, тайнами из прошлого и постоянным чувством тревоги.

И да, сериал порой путает зрителя — но в этом его прелесть. Он как головоломка, которую интересно разбирать.

Почему Стивен Кинг был в восторге

Кинг — мастер саспенса, и его привлекают истории, в которых обыденность сталкивается с масштабным сюрреализмом. Как и в его «Под куполом» или «Противостоянии», в «Событии» обычные люди оказываются в центре глобальной катастрофы. Он назвал сериал «умной и захватывающей драмой», особенно выделив игру Джейсона Риттера и Лоры Иннес.

Это история не только о пришельцах, но и о страхе, доверии, власти и выборе. И несмотря на то, что финал остался открытым, путь туда стоит каждого эпизода.

Стоит ли смотреть сегодня? — определённо, да

«Событие» — это своего рода капсула времени, которая опередила свою эпоху. Сериал, в котором есть всё: динамика, интрига, персонажи с моральной неоднозначностью и научно-фантастическое ядро. Он не идеален, но он цепляет — и до сих пор ощущается свежим.

Если вы скучаете по временам, когда сериалы удивляли с первой минуты — «Событие» вас не разочарует.

