Жестокость под маской игры: ИИ назвал самую вредную серию «Маши и Медведя», которую не стоит включать малышам

Мультсериал «Маша и Медведь» уже много лет остаётся одним из самых популярных в мире — его смотрят дети в России, США, Европе и Азии.

Однако не все серии одинаково безопасны для юных зрителей, на это обратил внимание искусственный интеллект в общении с «Киноафишей».

По результатам анализа самой «токсичной» серией ИИ признал «С волками жить» (№ 5) самой вредной для детей — и вот почему.

Когда игра в доктора превращается в кошмар

В этой серии два голодных волка решают похитить Машу, чтобы обменять её на холодильник с едой. Но всё идёт не по плану: оказавшись у них в лапах, девочка устраивает им настоящий медицинский ад.

Она «лечит» измученных волков, используя шприцы, градусники, таблетки и прочие инструменты, будто играя в доктора, но делает это без жалости и меры.

ИИ отметил, что именно эта сцена способна вызвать у ребёнка тревогу и противоречие. С одной стороны — Маша вроде бы помогает. С другой — её помощь напоминает издевательство.

В итоге вместо образа заботы ребёнок видит пугающую пародию на лечение.

Почему серия тревожит даже взрослых

Даже взрослые зрители отмечают, что смотреть на страдания волков физически тяжело. Они устали, голодны, напуганы, а девочка не проявляет к ним ни капли сочувствия. Это не классическая «шалость Маши» — это настоящая демонстрация безнаказанной жестокости.

ИИ подчеркнул, что для впечатлительных детей подобные сцены могут стать триггером: вызвать страх перед врачами, уколами, больницами или сформировать неверное отношение к животным — как к существам, над которыми можно шутить.

Почему ИИ признал её вредной

Алгоритм поставил «С волками жить» на первое место по уровню «эмоциональной дезориентации». Это серия, где юмор переступает грань и превращается в жестокость. Для ребёнка младшего возраста — это пример того, как можно смеяться над болью других.

Даже если Маша не хочет зла, сама подача эпизода, быстрый темп и отсутствие последствий за её поведение делают серию опасной. Она не учит доброте, а маскирует агрессию под игру, отметил искусственный интеллект.

Ранее мы писали: Почти как в «Великолепном веке»: вот сколько серий в любимом мультике «Маша и Медведь» — 20 часов непрерывного просмотра.