Жестокость или все-таки милосердие: почему мать бросила Геральта и обрекла его на судьбу ведьмака

8 ноября 2025 08:56
Кадр из сериала «Ведьмак»

И сам герой до сих пор задается этим вопросом.

У Геральта из Ривии нет счастливого детства, и именно это делает его тем, кем он стал. В первом сезоне «Ведьмака» зрители видят, как мать мальчика оставляет его в детском приюте — без объяснений, без прощания. Её зовут Висенна, она — целительница, возможно, друидка, и её поступок до сих пор вызывает вопросы. Почему она бросила сына — страх, долг или судьба?

Закон неожиданности или долг перед судьбой

По одной из версий, Геральт был «дитя неожиданности». Висенна могла когда-то обязаться отдать ребёнка по этому закону ведьмаку Весемиру — в знак благодарности за спасённую жизнь. Тогда решение отдать сына не было жестокостью, а исполнением долга, освящённого магией и судьбой. Ведьмаку нужны ученики, а миру — герои, и, возможно, Висенна знала: Геральт не обычный мальчик, его дорога давно начертана.

Одинокая мать в мире чудовищ

Есть и более человеческое объяснение. Висенна — странствующая волшебница, без дома и поддержки. Мужа, по слухам, она потеряла ещё до рождения сына. Возможно, она просто не могла позволить себе растить ребёнка в мире, где маги скрываются, а чудовища — не только на болотах, но и среди людей. Ведьмаки хотя бы дают мальчикам шанс выжить, хоть и ценой человечности.

Она знала, кем он станет

Самая поэтичная версия — Висенна предвидела судьбу сына. Она знала, что его жизнь должна переплестись с Цири и что от его меча и выбора будут зависеть судьбы королевств. Поэтому оставила его в Каэр Морхене, чтобы из мальчика сделали того, кто выдержит удары мира.

Не потому что не любила — а потому что любила слишком сильно, чтобы удерживать.

В мире «Ведьмака» никто не получает милосердного детства. Но, возможно, именно поэтому Геральт стал человеком, способным на сострадание — даже после всех мутаций. И где-то в этом — прощение, которого Висенна, возможно, ждёт до сих пор.

Ранее мы писали: Пересилив себя, включила 4 сезон «Ведьмака»: Геральт с лицом Хемсворта не так уж плох, но в сериале есть другие проблемы.

Фото: Кадр из сериала «Ведьмак»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
