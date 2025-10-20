«Жестокий Стамбул» на первом месте: выбрала 3 популярных турецких сериала, которые перегнули с трешем и пытками

Турецкие сериалы порой трудно смотреть — войны кланов, кровная месть, религиозные принципы и традиции кажутся странными. Но это еще цветочки по сравнению с сюжетными ходами, от которых волосы встают дыбом.

Я просмотрела много турецких проектов и выделила три. Это мой личный топ сериалов, которые шокировали меня своей жестокостью, безнравственностью и отсутствием моральных принципов.

Здесь нет стрельбы или кучи трупов. Но смотреть их все равно крайне тяжело.

«Жестокий Стамбул»

Сюжет сериала «Жестокий Стамбул» строится вокруг богатой семьи Карачай. И как обычно, в их доме появляется семейство из глухой деревни, которое наводит смуту в их цивильном обществе. Такой сюжет не новый для турков, но пугает другое.

Один из главных героев — Недим, парень в инвалидном кресле. Он полностью зависим от сиделки и не может говорить, ходить и даже самостоятельно кушать. В детстве он получил серьезную травму и с тех пор живет в таком состоянии.

И на протяжении множества серий над ним издеваются. В прямом смысле этого слова. Его бьют, травят запрещенными препаратами, обливают горячим супом, таскают туда-сюда, связывают и даже душат подушкой. Его даже насильно женили на девушке, которая якобы тайно приходила к нему в комнату и умудрилась от него забеременеть.

Смотреть на это было крайне тяжело. Странно, что у турков сериал приобрел большую популярность. Видимо, издевательства над инвалидом не входят в список тех вещей, которые возмущают турецких зрителей.

«Госпожа Фазилет и ее дочери»

Этот сериал тоже отличается постоянными криками, скандалами и интригами. По сюжету в богатую семью попадает женщина по имени Фазилет, которая мечтает удачно пристроить своих дочерей. После их появления запускается целая цепочка событий, которая скрывает старые тайны двух семейств.

Сюжет интересный, но одна вещь меня крайне смутила. Глава семейства Хазым Эгемен берет в жены беременную дочь госпожи Фазилет, Эдже. Она настолько молода, что еще ходит в школу и супругу годится в дочери.

И большую часть сюжета пожилой Хазым и Эдже разыгрывают видимость семейной пары. Конечно, брак фиктивный, но остальное семейство об этом не знает и убеждено, что отца соблазнила школьница и даже носит ребенка от него.

«Игра моей судьбы»

Еще один психологически тяжелый для меня сериал — «Игра моей судьбы». По сюжету мать-одиночка Асие с двумя детьми вынуждена скрываться от полиции. По воле случая она попадает в дом богачей и внезапно встречает там бывшего мужа Джемаля.

Бывшие супруги решают скрывать от всех свое общее прошлое. Ладно они, но дети… Младший сын не помнит отца, но дочь-подросток прекрасно знает, кто этот мужчина. Было крайне тяжело смотреть на страдания ребенка, который по глупости родителей не может даже подойти к родному отцу.

Вся эта история очень надуманная, но при этом психологически тяжелая. Для меня даже звездный состав не спас ситуацию — актеры справлялись крайне плохо, вечно рыдали и истерили.

Прибавьте к этому сцену с нападением насильника на школьницу, а затем и убийство. И в этом проекте турки переборщили с драмой.

А какие турецкие проекты поразили вас? Лично для меня эти три сериала перешли все границы допустимого и превратили сюжет в настоящий фарс.

