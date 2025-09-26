Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Настолько хорош, что люди расстраиваются, когда досматривают: этот сериал Netflix жестче, чем «Черное зеркало», и красивее многих блокбастеров

Настолько хорош, что люди расстраиваются, когда досматривают: этот сериал Netflix жестче, чем «Черное зеркало», и красивее многих блокбастеров

26 сентября 2025 07:00
Кадр из сериала «Видоизмененный углерод»

Вот чем удивляет «Видоизменённый углерод» и почему его стоит включить сегодня же.

В мире сериалов Netflix легко пропустить жемчужину — особенно если она не на слуху у широкой публики. «Видоизменённый углерод» как раз из таких: масштабный, дерзкий, с рейтингами в топах, но при этом так и не доживший до третьего сезона. А зря.

XXVII век, где человеческая душа хранится в стэке — маленьком металлическом диске. Тело стало лишь «оболочкой», которую можно менять по желанию, а богатейшие мафусалы копируют себя десятки раз, чтобы жить вечно.

Брутальный герой Такэши Ковач то в теле солдата, то в облике нового актёра, но всегда с одной миссией — разобраться в убийстве и одновременно в собственном прошлом. Один из зрителей пишет на «Отзовике»:

«Жестокий мир будущего... Здесь человеческая жизнь ничего не стоит, ведь тело человека это только оболочка, которую можно купить и жить вечно».

Первый сезон оглушает кровавой жёсткостью и нуарной атмосферой, второй становится мягче и философичнее — но динамика и спецэффекты не дают выдохнуть.

«Вот и закончила смотреть второй сезон. Честно говоря, я даже немного расстроилась, потому что он был последним, при этом все серии были очень динамичными и захватывающими. Яркий запоминающийся и динамичный сериал для любителей подумать над смыслом жизни».

Даже второстепенные персонажи здесь цепляют. Искусственный интеллект По, преданный напарник героя, вызывает у фанатов неожиданное сочувствие.

«Я к нему настолько прониклась симпатией, что когда он ушел на перезагрузку, даже стало его жалко», — делится зрительница.

В итоге «Видоизменённый углерод» стал сериалом-катализатором: он сочетает в себе киберпанк, драму, философию и романтику, заставляя задуматься о цене бессмертия.

Netflix закрыл проект после второго сезона, но именно это делает его идеальным для просмотра: вы получите цельную историю без лишней затяжки.Так что если вдруг пропустили — самое время наверстать.

Ранее мы писали: Главный хит осени выпустил HBO: сериал вышел неделю назад, а уже влетел в топы и получил 90% на Rotten Tomatoes.

Фото: Кадр из сериала «Видоизмененный углерод»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
3 комментария
Ждете 3 сезон «Укрытия»? Эти 5 сериалов покажут, что бункер — лишь разминка перед настоящим кошмаром Ждете 3 сезон «Укрытия»? Эти 5 сериалов покажут, что бункер — лишь разминка перед настоящим кошмаром Читать дальше 27 сентября 2025
Пообещаешь себе «только 1 эпизод» — а потом за ночь проглотишь все остальные: самые рейтинговые серии «Анатомии страсти» на IMDb (от 9,0 и выше) Пообещаешь себе «только 1 эпизод» — а потом за ночь проглотишь все остальные: самые рейтинговые серии «Анатомии страсти» на IMDb (от 9,0 и выше) Читать дальше 27 сентября 2025
5 сериалов, которые невозможно понять без разборов в Сети: закрученный сюжет и двойное дно для любителей поломать голову 5 сериалов, которые невозможно понять без разборов в Сети: закрученный сюжет и двойное дно для любителей поломать голову Читать дальше 26 сентября 2025
Скучаете по интригам на Вистерии Лейн? Вот 5 сериалов, которые точно понравятся фанатам «Отчаянных домохозяек» Скучаете по интригам на Вистерии Лейн? Вот 5 сериалов, которые точно понравятся фанатам «Отчаянных домохозяек» Читать дальше 25 сентября 2025
Этот детективный сериал Netflix уже покорил 75 000 000 зрителей: напряжение растет как снежный ком, а финал бьет как молот Этот детективный сериал Netflix уже покорил 75 000 000 зрителей: напряжение растет как снежный ком, а финал бьет как молот Читать дальше 25 сентября 2025
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы 4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы Читать дальше 29 сентября 2025
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Читать дальше 29 сентября 2025
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше