Настолько хорош, что люди расстраиваются, когда досматривают: этот сериал Netflix жестче, чем «Черное зеркало», и красивее многих блокбастеров

Вот чем удивляет «Видоизменённый углерод» и почему его стоит включить сегодня же.

В мире сериалов Netflix легко пропустить жемчужину — особенно если она не на слуху у широкой публики. «Видоизменённый углерод» как раз из таких: масштабный, дерзкий, с рейтингами в топах, но при этом так и не доживший до третьего сезона. А зря.

XXVII век, где человеческая душа хранится в стэке — маленьком металлическом диске. Тело стало лишь «оболочкой», которую можно менять по желанию, а богатейшие мафусалы копируют себя десятки раз, чтобы жить вечно.

Брутальный герой Такэши Ковач то в теле солдата, то в облике нового актёра, но всегда с одной миссией — разобраться в убийстве и одновременно в собственном прошлом. Один из зрителей пишет на «Отзовике»:

«Жестокий мир будущего... Здесь человеческая жизнь ничего не стоит, ведь тело человека это только оболочка, которую можно купить и жить вечно».

Первый сезон оглушает кровавой жёсткостью и нуарной атмосферой, второй становится мягче и философичнее — но динамика и спецэффекты не дают выдохнуть.

«Вот и закончила смотреть второй сезон. Честно говоря, я даже немного расстроилась, потому что он был последним, при этом все серии были очень динамичными и захватывающими. Яркий запоминающийся и динамичный сериал для любителей подумать над смыслом жизни».

Даже второстепенные персонажи здесь цепляют. Искусственный интеллект По, преданный напарник героя, вызывает у фанатов неожиданное сочувствие.

«Я к нему настолько прониклась симпатией, что когда он ушел на перезагрузку, даже стало его жалко», — делится зрительница.

В итоге «Видоизменённый углерод» стал сериалом-катализатором: он сочетает в себе киберпанк, драму, философию и романтику, заставляя задуматься о цене бессмертия.

Netflix закрыл проект после второго сезона, но именно это делает его идеальным для просмотра: вы получите цельную историю без лишней затяжки.Так что если вдруг пропустили — самое время наверстать.

Ранее мы писали: Главный хит осени выпустил HBO: сериал вышел неделю назад, а уже влетел в топы и получил 90% на Rotten Tomatoes.