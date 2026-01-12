Вот кто легко уделал бы Поповича, Муромца и Никитича вместе взятых: самого мощного богатыря на Руси, увы, нет среди главных героев мультика

Сейчас в кино — настоящий ренессанс русских богатырей. За последние годы в одноименной франшизе вышло уже больше десяти фильмов, и залы по-прежнему собираются полными.

Дети спорят, кто сильнее, взрослые пересматривают былины, а главный вопрос звучит все чаще — кто же из богатырей был самым могучим на самом деле? Илья Муромец? Добрыня? А может, кто-то совсем другой?

Пятое место — Василиса Микулишна

Ее редко ставят в один ряд с богатырями, и зря. Василиса — дочь легендарного Микулы Селяниновича. Когда ее мужа Ставра бросили в киевскую темницу, она не пошла плакать, а переоделась татарским послом и поехала его спасать.

Она прошла все испытания князя, победила его богатырей и даже обыграла самого Владимира в шахматы. Ее сила — в уме, хитрости и хладнокровии.

Четвертое — Добрыня Никитич

Добрыня — богатырь знатного рода, но всегда стоявший за простой народ. Именно он три дня бился со Змеем Горынычем и спас племянницу князя. В поединке с Ильей Муромцем Добрыня уступил, но остался одним из самых уважаемых защитников Руси.

Третье — Вольга Святославич

Вольга — самый необычный из богатырей. Он умел превращаться в зверей и птиц, поэтому мог проникнуть туда, куда не доходил ни один воин. В былинах Вольга часто побеждает не за счет грубой силы, а за счет ловкости и хитрости. Его поход в Индию стал легендой — там он спасал дружину, превращаясь то в волка, то в сокола, находя выход из самых опасных ситуаций.

Второе — Илья Муромец

Илья — главный герой русского эпоса. Он вышел из простой деревни и стал защитником всей Руси. Его боялись враги и уважал народ. Он побеждал самых опасных противников и не подчинялся слепо князьям, если считал их неправыми. Но даже при всей своей силе Илья знал — есть богатырь, которому он уступает.

Первое — Святогор

Святогор — великан, чья сила была почти божественной. Земля не выдерживала его веса, поэтому он жил в горах. В былинах говорится, что Илью Муромца вместе с конем он мог спрятать в карман. Его мощь была настолько огромной, что никто на Руси не мог с ним сравниться. Именно поэтому Святогора считали самым сильным из всех богатырей.

А самый сильный был вовсе не воин

Микула Селянинович — простой пахарь, которого защищала Мать-Земля. Его дорожную сумку не смог поднять даже Святогор. Именно он оказался самым могучим персонажем русских былин. И это, пожалуй, самый неожиданный ответ, пишет

«МИР ИСТОРИИ - WOH».

Былины показывают, что сила на Руси была разной. Вольга брал умом, Илья — характером, Святогор — нечеловеческой мощью. Но самым сильным считался Микула Селянинович, связанный с самой землей. В этом и есть главный смысл — настоящая сила не в войне, а в том, кто держит мир на своих плечах.

Читайте также: От 5,7 до 8,0: расставили все мультфильмы «Три богатыря» от худшего к лучшему — вы удивитесь, кто оказался на 1 месте