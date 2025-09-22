Меню
Женщина, чья тень затмила Хюррем: кто действительно управлял империей из-за ширмы гарема

22 сентября 2025 08:27
«Великолепный век»

История Кёсем-султан показала, что реальная власть в Османской империи порой принадлежала вовсе не султанам.

Благодаря сериалу «Великолепный век» (2011) Хюррем-султан стала символом женской власти при дворе Сулеймана.

Её имя давно ассоциируется с интригами, борьбой и влиянием на великого правителя. Но историческая реальность оказалась куда шире экранного образа.

Настоящий расцвет власти гарема пришёлся на другую эпоху и другую женщину — Кёсем-султан, героиню проекта «Великолепный век. Империя Кёсем» (2015).

Она сумела превратить своё положение наложницы в титул официальной регентши, чего не добилась ни Хюррем, ни её дочь Михримах.

Гарем как школа власти

Гарем султана был не только пространством роскоши и интриг. Старшие женщины становились советницами и наставницами будущих правителей.

В их руках находились огромные финансовые ресурсы, которые они тратили на благотворительность, строительство мечетей и поддержку политических союзов.

Именно поэтому их влияние ощущалось не только в стенах дворца, но и в самых дальних уголках империи.

Эпоха Женского султаната

В середине XVI – середине XVII века Османская империя пережила особый период, вошедший в историю как Женский султанат.

Молодые или слабые султаны доверяли управление матерям, жёнам и сёстрам. Эти годы стали временем, когда гарем перестал быть внутренним миром дворца и превратился в полноценный политический институт.

Восхождение Кёсем

Кёсем, наложница султана Ахмеда I, оказалась женщиной редкой силы. После смерти мужа в 1617 году она сохранила своё влияние и при его преемниках.

Сначала Кёсем стала регентшей при малолетнем Мурате IV (1623–1632), затем повторила этот путь при Ибрагиме I и особенно при своём внуке Мехмеде IV.

Фактически она управляла империей почти два десятилетия — с 1623 по 1651 год, до самой своей смерти.

Этот срок делает её уникальной фигурой: официальная власть в руках женщины в Османской империи держалась столь долго лишь однажды.

Тень над Хюррем

Хюррем-султан вошла в историю как любимая жена Сулеймана и искусная интриганка, но её влияние держалось на личной привязанности султана.

Кёсем же поднялась выше: её власть была закреплена юридически и признана официальным советом визирей. Она распоряжалась судьбами целой державы, а её авторитет пережил смену поколений правителей. Именно поэтому историки считают, что её тень затмила и Хюррем, и Михримах.

Также прочитайте: Главные турецкие премьеры осени: эти сериалы точно станут хитами, но о некоторых не знают даже фанаты

Фото: Кадры из сериала «Великолепный век. Империя Кесем», «Великолепный век»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
