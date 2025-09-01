Меню
Киноафиша Статьи Женат бы был — не спалился: за что немцы посмеялись над Штирлицем из «17 мгновений весны»

1 сентября 2025 20:04
Кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны» (1973)

Советский сериал показали при полном одобрении местных властей, но зрители там сильно удивились деталям быта главного героя.

Советский сериал «17 мгновений весны» (1973) стал настоящим феноменом и на родине, и за её пределами.

В ГДР его приняли тепло — актёры из Восточной Германии даже участвовали в съёмках. Но местные зрители увидели в фильме то, что советские и не замечали: Штирлиц был бы разоблачён за считаные минуты.

Почему Штирлиц выглядел подозрительно

Пресса ГДР иронизировала: настоящий штандартенфюрер СС не мог бы вести себя, как герой Тихонова, пишет дзен-канал Этобаза.

Курение — табу в элите Третьего рейха, где шла борьба с табаком. В кадре же Штирлиц, как и другие персонажи, дымит постоянно. Это выглядело неправдоподобно.

А ещё — кольца. У радистки Кэт обручальное кольцо надето на правую руку, тогда как в Германии — принято носить на левой. Такая мелочь могла бы выдать советскую шпионку мгновенно.

Почему гестапо бы насторожилось

Ещё одна странность — холостяцкий статус главного героя. Немецкая разведка точно бы заинтересовалась: почему взрослый эсэсовец без семьи?

В СС строго следили за «чистотой» и наследием. И неженатый штандартенфюрер вызывал бы у гестапо слишком много вопросов.

Наконец, в сериале упоминается клиника «Шарите», в которую попадает Кэт. В реальности туда допускались только партийные бонзы — и немецкий зритель это прекрасно знал.

Именно поэтому при показе в ГДР эту сцену пришлось перемонтировать.

Что всё же понравилось

Тем не менее, в ГДР сериал вызвал симпатию. Впервые на экране нацистские лидеры были показаны не как карикатурные монстры, а как живые люди с характером, слабостями и страхами.

И — главное — среди немцев появились образы, способные на благородство. Таким был, например, охранник Кэт, погибший, защищая её с ребёнком.

Также прочитайте: Вес — 430 кг, скорость — 60 км/ч: почему машину из «Операции "Ы"» называли моргуновкой.

Фото: Кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны» (1973)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
