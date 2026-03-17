Жена Брагина «спелась» с Фомой из «Невского»: этот 16-серийный детектив НТВ готова пересматривать 1000 раз

Многие сериалы НТВ сделали из актеров настоящих звезд. Так, для многих Дмитрий Паламарчук теперь Фома из «Невского», а Елена Вожакина жена следователя Юрия Брагина. Однако в одном из проектов НТВ звезды сыграли любовную историю, правда, большая часть ее осталась лишь в воспоминаниях.

О чем сериал «Подсудимый»

Андрей Климов, следователь Следственного комитета, не стремится к рутинной «бумажной» работе. Для него важнее раскрывать преступления, независимо от состояния и положения подозреваемых. У него счастливая семья: любящая жена и красивая дочь. Однажды он засыпает дома и внезапно приходит в себя в тюремной камере — ему вменяют убийство супруги и ребенка.

Между последним ясным воспоминанием и этим днём прошло четыре месяца, которые полностью стерлись из его памяти. Единственное, что осталось — начало расследования гибели президента крупной компании, где он заподозрил брата-близнеца покойного. Теперь Климову нужно будет найти правду.

Следователь в ловушке и жена Брагина в воспоминаниях

Дмитрий Паламарчук играет роль Андрея Климова. Именно его ситуация особо подчеркивает пословицу «От сумы и от тюрьмы не зарекайся». Елена Вожакина исполняет роль его супруги, однако преимущественно она появляется в воспоминаниях.

История честного следователя, который вдруг просыпается и не помнит четыре месяца, мгновенно затягивает. События развиваются стремительно, каждый эпизод подбрасывает новые повороты, так что скучать просто не приходится. Мне особенно понравилось, как постепенно нарастает психологическое напряжение: сериал работает не только как детектив, но и как хитрый психологический лабиринт, где герой сражается с внешними врагами и со своим собственным сознанием.

Операторская работа и музыка делают сцены ещё более давящими и эмоциональными — саундтрек идеально подчёркивает драму. Зная, что это адаптация корейского хита, я ожидал высокого уровня, и НТВ не подкачал — это качественная детективная драма с качественным сюжетом и сильной актерской игрой.