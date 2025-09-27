Меню
Киноафиша Статьи Ждете «Невский» и «Первый отдел»? Включите «Полнолуние» — и окажетесь в мире, где расследованиям мешают легенды об оборотнях

Ждете «Невский» и «Первый отдел»? Включите «Полнолуние» — и окажетесь в мире, где расследованиям мешают легенды об оборотнях

27 сентября 2025 12:48
Кадр из сериала «Полнолуние»

Тут и  детектив, и мистика в одном флаконе.

Если вы ждете новые сезоны «Невского» или «Первого отдела», но при этом хотите чего-то с неожиданным поворотом, то стоит обратить внимание на испанский сериал «Полнолуние» («Luna, el misterio de Calenda», 2012–2013).

Он сочетает привычный детективный нерв с мистикой и атмосферой таинственного городка, где прошлое переплетается с легендами о волках. Интересно? Еще бы.

Маленький город и большая тайна

Судья Сара Крус вместе с дочерью переезжает из Мадрида в тихий город Календа. Но спокойная жизнь рушится в первую же ночь: её муж исчезает, а вскоре его находят мёртвым в лесу.

Сара требует расследования, но местные жители предупреждают: здесь орудуют оборотни. Она отмахивается от суеверий, не подозревая, что сверхъестественное уже рядом и угрожает её собственной дочери.

Атмосфера и герои

«Полнолуние» цепляет тем, что детективная линия стоит на первом месте. Сюжет выстроен логично, каждый поворот имеет смысл, а новые персонажи органично вплетаются в историю.

Мистика остаётся лишь акцентом — изюминкой, которая добавляет напряжения. Взрослые герои борются со страхами и прошлым, подростки ищут любовь и свободу, а все вместе они создают сложный, живой ансамбль.

«Продолжительность серии — около 1 часа 20 минут, но это совсем не выглядит затянутым или скучным. За это время американцы сняли бы сразу две серии. Всем любителям увлекательных и захватывающих сериалов — к просмотру обязательно. Оценка: 9 из 10», — пишут зрители на КП.

Почему стоит смотреть

Здесь нет дешёвых штампов вроде «Сумерек» или подростковой мистики в стиле «Teen Wolf». Испанцы сделали сериал о людях — с ошибками, слабостями, влюблённостями и тайнами. При этом за полтора сезона зрителю так и не показывают оборотня напрямую, что только усиливает интригу. Рейтинги тоже говорят сами за себя: 7,8 на «Кинопоиске» и 7,0 на IMDb.

«Полнолуние» идеально подойдёт тем, кто привык к добротным расследованиям вроде «Невского», но не против, если в лесу за городом прячется что-то древнее и пугающее. Ведь настоящий ужас всегда начинается там, где заканчивается привычная логика.

Ранее мы писали: На Amazon Prime Video есть целая коллекция крутых криминальных сериалов: выбрали 5 лучших из них.

Фото: Кадр из сериала «Полнолуние»
Екатерина Адамова
Больше новостей в
