Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Ждете новые серии «Невского» и «Первого отдела»? Вот 3 сильных детектива из Кореи, Британии и Испании — «проглотите» за пару вечеров

Ждете новые серии «Невского» и «Первого отдела»? Вот 3 сильных детектива из Кореи, Британии и Испании — «проглотите» за пару вечеров

9 февраля 2026 19:06
Кадр из сериала «Иерро», «Ночные вызовы», «Убийственный парадокс»

Эти киноленты 100% закроют детективный голод.

Пока новые сезоны «Невского» и «Первого отдела» на паузе, зрители продолжают искать крепкие детективы без растянутых линий и случайных интриг. За пределами российских хитов таких проектов хватает.

Испания, Великобритания и Корея в последние годы стабильно выпускают жанровые сериалы с сильной драматургией и высокими оценками. Три из них легко можно пропустить в потоке новинок, хотя они стоят внимания.

«Иерро»

Испанский детектив «Иерро» (2 сезона; IMDb 7.5, Кинопоиск 7.57) строится на противостоянии судьи и местной общины. Канделу Монтес отправляют на удаленный остров Эль-Иерро, где перед свадьбой убит молодой мужчина.

Под подозрением — влиятельный отец невесты. Судье приходится работать в среде, где все друг друга знают и не любят чужаков. Сериал держится на атмосфере изоляции и медленном, но точном расследовании.

«Ночные вызовы»

Британский «Ночные вызовы» (2 сезона; IMDb 7.4, Кинопоиск 7.28) — это полицейская драма без глянца. Инспектор Крис Карсон после проблем в карьере выходит в ночные патрули Ливерпуля, пишет автор Дзен-канала «Первый ряд».

Каждая смена — череда бытовых преступлений и опасных вызовов. Параллельно рушится его личная жизнь. Здесь меньше классической интриги и больше честного разговора о профессии и выгорании.

«Убийственный парадокс»

Корейский «Убийственный парадокс» (8 серий; IMDb 7.1, Кинопоиск 7.25) играет на грани триллера и морали. Студент случайно убивает преступника и обнаруживает способность распознавать опасных людей.

Он начинает действовать как линчеватель, а за ним идет настойчивый следователь. Сериал задает простой вопрос: кто решает, кому жить.

Эти проекты не копируют «Невского» или «Первый отдел», но дают тот же интерес к расследованию и характерам. Хороший вариант на время ожидания новых сезонов.

Фото: Кадр из сериала «Иерро», «Ночные вызовы», «Убийственный парадокс»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Не Netflix-хиты, но цепляют сильнее: 3 сериала из Испании, Италии и Финляндии по 4-6 эпизодов, которые вы зря пропустили Не Netflix-хиты, но цепляют сильнее: 3 сериала из Испании, Италии и Финляндии по 4-6 эпизодов, которые вы зря пропустили Читать дальше 6 февраля 2026
Этот сериал негласно называют лучшим детективом 2024 года, а вы, скорее всего, его пропустили: финал в стиле Агаты Кристи сразит наповал Этот сериал негласно называют лучшим детективом 2024 года, а вы, скорее всего, его пропустили: финал в стиле Агаты Кристи сразит наповал Читать дальше 6 февраля 2026
Теперь знаю, что смотреть после «Невского»: 3 зарубежных сериала про полицейских с высоким рейтингом Теперь знаю, что смотреть после «Невского»: 3 зарубежных сериала про полицейских с высоким рейтингом Читать дальше 9 февраля 2026
Настолько хорош, что люди расстраиваются, когда видят титры: этот сериал Netflix жестче «Черного зеркала» и красивее многих блокбастеров Настолько хорош, что люди расстраиваются, когда видят титры: этот сериал Netflix жестче «Черного зеркала» и красивее многих блокбастеров Читать дальше 9 февраля 2026
3 исторических фэнтези-сериала, которые незаслуженно остались в тени 3 исторических фэнтези-сериала, которые незаслуженно остались в тени Читать дальше 8 февраля 2026
Устали бесконечно листать каталоги? Эти 5 детективов редко советуют, а зря — лично я их посмотрела на одном дыхании Устали бесконечно листать каталоги? Эти 5 детективов редко советуют, а зря — лично я их посмотрела на одном дыхании Читать дальше 8 февраля 2026
«Интересно сняли, со всей пошлостью и кровью. Такое мы любим»: звезда «Зенита» признался, какой жесткий хит смотрит запоем «Интересно сняли, со всей пошлостью и кровью. Такое мы любим»: звезда «Зенита» признался, какой жесткий хит смотрит запоем Читать дальше 7 февраля 2026
Голливуд в пролете, а эти 2 сериала про маньяков – в топе: похлеще «Декстера» и со сценами не для слабонервных Голливуд в пролете, а эти 2 сериала про маньяков – в топе: похлеще «Декстера» и со сценами не для слабонервных Читать дальше 7 февраля 2026
Почти миллиард минут за 7 дней: «Больница Питт» рвётся в лидеры стриминга, но пока проигрывает «Очень странным делам» и «Лэндмену» Почти миллиард минут за 7 дней: «Больница Питт» рвётся в лидеры стриминга, но пока проигрывает «Очень странным делам» и «Лэндмену» Читать дальше 7 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше