Ждете новые серии «Невского» и «Первого отдела»? Вот 3 сильных детектива из Кореи, Британии и Испании — «проглотите» за пару вечеров

Пока новые сезоны «Невского» и «Первого отдела» на паузе, зрители продолжают искать крепкие детективы без растянутых линий и случайных интриг. За пределами российских хитов таких проектов хватает.

Испания, Великобритания и Корея в последние годы стабильно выпускают жанровые сериалы с сильной драматургией и высокими оценками. Три из них легко можно пропустить в потоке новинок, хотя они стоят внимания.

«Иерро»

Испанский детектив «Иерро» (2 сезона; IMDb 7.5, Кинопоиск 7.57) строится на противостоянии судьи и местной общины. Канделу Монтес отправляют на удаленный остров Эль-Иерро, где перед свадьбой убит молодой мужчина.

Под подозрением — влиятельный отец невесты. Судье приходится работать в среде, где все друг друга знают и не любят чужаков. Сериал держится на атмосфере изоляции и медленном, но точном расследовании.

«Ночные вызовы»

Британский «Ночные вызовы» (2 сезона; IMDb 7.4, Кинопоиск 7.28) — это полицейская драма без глянца. Инспектор Крис Карсон после проблем в карьере выходит в ночные патрули Ливерпуля, пишет автор Дзен-канала «Первый ряд».

Каждая смена — череда бытовых преступлений и опасных вызовов. Параллельно рушится его личная жизнь. Здесь меньше классической интриги и больше честного разговора о профессии и выгорании.

«Убийственный парадокс»

Корейский «Убийственный парадокс» (8 серий; IMDb 7.1, Кинопоиск 7.25) играет на грани триллера и морали. Студент случайно убивает преступника и обнаруживает способность распознавать опасных людей.

Он начинает действовать как линчеватель, а за ним идет настойчивый следователь. Сериал задает простой вопрос: кто решает, кому жить.

Эти проекты не копируют «Невского» или «Первый отдел», но дают тот же интерес к расследованию и характерам. Хороший вариант на время ожидания новых сезонов.