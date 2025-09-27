Меню
Ждете 3 сезон «Укрытия»? Эти 5 сериалов покажут, что бункер — лишь разминка перед настоящим кошмаром

27 сентября 2025 12:19
Кадр из сериала «Укрытие» (2023-2024)

Хуже подземелья и бункера может быть только поезд-призрак или купол-ловушка.

Не можете дождаться 3 сезона «Укрытия»? Зрителей можно понять: сериал с Ребеккой Фергюсон подсадил миллионы своей мрачной атмосферой и ощущением клаустрофобии.

Жизнь под землёй, где каждый шаг контролируется, а будущее завалено пылью, будто показывает ад, в который человечество заглянуло само. Но «Укрытие» — далеко не единственная история о том, как люди пытаются выжить в условиях, когда надежда тает быстрее кислорода.

«Сквозь снег»

После второго ледникового периода человечество ютится в поезде, несущемся по бесконечному кругу. Здесь классовая борьба, восстания и вечный вопрос: кто достоин жить в роскоши, а кто — в хвосте поезда. Атмосфера схожа с «Укрытием»: замкнутое пространство, жесткие правила и неумолимая социальная несправедливость.

«Основание»

Галактическая империя рушится, а группа учёных под руководством Хари Селдона отчаянно пытается сохранить знания. Здесь нет подземных бункеров, но есть холодная атмосфера конца цивилизации. Вопрос власти, веры в науку и борьбы за будущее звучит так же сильно, как и в «Укрытии».

«Общество»

Подростки внезапно оказываются в изолированном городе без взрослых. Они строят свой порядок, но быстро понимают, что хаос и насилие — ближайшие соседи. Как и в «Укрытии», мир рушится, а новые правила пишутся кровью.

«Оставленные»

После исчезновения 140 миллионов человек жители маленького городка теряют веру, сходят с ума и уходят в секты. Здесь нет бункеров и катастроф, но есть ад внутри: потеря смысла и постоянный страх.

«Под куполом»

Невидимый барьер накрывает городок и превращает жизнь в ловушку. Люди борются за ресурсы, порядок и понимание происходящего. Почти то же самое, что и в «Укрытии»: замкнутое пространство и отчаянные попытки сохранить человечность.

Эти сериалы по-разному трактуют ад, в котором люди оказываются сами. Но в каждом из них зритель видит себя — и понимает, что главная угроза всегда рядом, будь то стены, купол или собственные соседи.

Еще писали, почему в сериале «Укрытие» вне бункера удалось выжить только Джульетте: дело в одной маленькой детали в костюме.

Фото: Кадр из сериала «Укрытие» (2023-2024)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
