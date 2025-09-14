Ждете 3 сезон «Спросите медсестру» с Пановой? Рассказываем, будет ли продолжение у этого сериала и когда оно может выйти

Два сезона «Спросите медсестру» уже вышли в эфир и завоевали симпатии зрителей. История о хирурге Валерии в исполнении Елены Пановой получилась эмоциональной и захватывающей, а сама актриса стала настоящим украшением проекта. Поклонники полюбили её героиню, и теперь главный вопрос звучит всё громче: будет ли третий сезон и когда он выйдет?

Есть ли третья глава

По состоянию на сентябрь 2025 официальных заявлений о продолжении нет. Однако создатели не исключают возможность съёмок, если рейтинги и интерес зрителей останутся высокими. Это значит, что двери для новой истории о Валерии не закрыты.

Предположительная дата выхода

Сайты-агрегаторы и СМИ сходятся во мнении, что при положительном решении премьеру можно ожидать не раньше осени 2026 года. На «Первом канале» и в онлайн-кинотеатре КиноПоиск якобы готовят место под новый сезон, а формат в восемь серий выглядит наиболее вероятным.

Что может помешать

Несмотря на слухи о сроках, официального подтверждения ни по актёрскому составу, ни по бюджету нет. Вопрос остаётся открытым: будут ли участвовать все ключевые артисты, сохранится ли команда сценаристов и хватит ли рейтингового потенциала, чтобы оправдать съёмки?

Вывод

Так что пока всё висит в неопределённости. Третий сезон «Спросите медсестру» может случиться, но решение зависит от зрительского интереса. Если продолжение состоится, то ждать стоит не раньше 2026 года. А пока поклонникам остаётся лишь пересматривать первые два сезона и надеяться, что историю Валерии не завершат так внезапно.

Для тех, кто скучает по «Склифософскому»: 10 лучших и правдивых российских сериалов про врачей и медицину. Приготовьтесь сопереживать главным героям.