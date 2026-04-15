Ждем преемника «Открытого брака»: эта драмеди цепляет с порога — по описанию понятно, что будет 10/10

15 апреля 2026 17:38
Кадр из фильма «Как пережить брак»

История ждет весьма интересная. 

Режиссер Юлия Трофимова начала съемки полнометражной драмеди «Как пережить брак». Картина затронет тему хрупкости отношений, одиночества и поиска близости, а также попытки сохранить ее, когда прежнее ощущение близости начинает ускользать. В главных ролях задействованы Евгения Громова, Александр Яценко и Марианна Шульц. В проекте также снялись Мария Карпова и Гоша Токаев, известных по фильму «Картины дружеских связей», сообщает пресс-служба. Премьера фильма запланирована на осень 2026 года.

Производством ленты занимаются What If production совместно с Fresh Heads и FT Production. Съемочный период проходит в Санкт-Петербурге и Тбилиси, и авторы намерены объединить в одной истории две разные по настроению и ритму среды. Трофимова получила первый опыт продюсирования полнометражного кино на этом проекте. Кроме нее в продюсерах значатся Лера Тяжкун и Юлия Витязева.

О чем фильм

Сюжет сосредоточен на 37-летней Марьяне, успешном юристе, чья жизнь подчинена работе и строгому порядку. Ее брак с Дмитрием больше похож на сосуществование, чем на живую связь. Подозрение в измене становится тем моментом, когда накопившуюся пустоту уже невозможно игнорировать. Ситуация накаляется с приездом ее эксцентричной матери Маргариты, актрисы, которая решает спасти дочь нестандартными способами.

Почему стоит посмотреть

По сюжету фильм напоминает популярный сериал «Открытый брак». Я сгораю от желания увидеть этот фильм — потому что он расскажет о том, что знакомо многим: уставший брак, превратившийся в рутину, и эти тёплые, горькие моменты, которые так тяжело проговорить вслух.

Мне нравится, что картина не пытается давать готовые рецепты, а поможет пережить болезненный разрыв, показывая ситуацию со стороны и давая надежду на исцеление.

Я жду истории о личной трансформации — о смелости выйти из зоны комфорта и отказаться от навязанных обществом стереотипов.

Особенно радует жанровый выбор: драмеди обещает честные, серьёзные разговоры, но с живым, человеческим юмором — чтобы не тонуть в драме.

Камилла Булгакова
