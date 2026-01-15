Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Ждем не только «Первый отдел» и «Невский»: какие сериалы готовят к продолжению Wink, START, Кинопоиск и СТС в 2026-м

Ждем не только «Первый отдел» и «Невский»: какие сериалы готовят к продолжению Wink, START, Кинопоиск и СТС в 2026-м

15 января 2026 13:17
Кадры из сериалов «Первый отдел», «Невский»

Платформы делают ставки не только на новинки, но и уже проверенные истории.

Год только начался, а уже понятно: 2026-й станет сезоном больших возвращений. Российские платформы и телеканалы делают ставку не столько на новые идеи, сколько на сериалы, которые зрители уже успели полюбить. На экраны вернутся десятки знакомых героев, и расписание премьер выглядит плотнее, чем когда-либо.

Ставка на проверенные хиты

Онлайн-кинотеатры и телеканалы синхронно выбрали одну стратегию — продолжать то, что уже доказало свою популярность. В 2026 году выйдут новые сезоны «Монастыря», «Мажора», «Детей перемен», «Триггера», «Жуков» и «Олдскула». Для платформ это безопасный ход: зритель охотнее включает сериал, если знает персонажей и стиль истории.

Кинопоиск и Wink

Кинопоиск готовит пятый сезон «Мажора», который уже давно отснят и наконец должен добраться до экрана. Там же в очереди новые серии «Триггера». Wink продолжит развивать криминальную и мистическую линейку — среди самых обсуждаемых проектов «Монастырь 2» и «После Фишера. Инквизитор», где появятся новые герои и актёрские имена.

START и PREMIER

START в первой половине года выпустит третий сезон «Инспектора Гаврилова», а осенью обещает «Олдскул 2». PREMIER участвует в ряде совместных проектов и тоже делает ставку на уже раскрученные названия. Платформы явно рассчитывают удержать аудиторию за счёт знакомых историй, а не громких дебютов.

Телевизионные продолжения

Телеканалы тоже не отстают. СТС готовит новые сезоны «Молодежки», «Папиных дочек» и «Границы миров». ТНТ возвращает «Жуков», на этот раз в зимних декорациях. НТВ продолжит линейки «Невского», «Первого отдела» и «Мосгаза».

2026 год в итоге превращается в марафон продолжений. Новых героев будет немного, зато старые истории получат шанс на развитие. Судя по планам платформ, именно на ностальгию и привычку зрителей они делают главную ставку.

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.

Фото: Кадры из сериалов «Первый отдел», «Невский»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Самый громкий ретродетектив возвращается на экраны: в касте — Александрова и Мерзликин, но это не «Мосгаз», а круче Самый громкий ретродетектив возвращается на экраны: в касте — Александрова и Мерзликин, но это не «Мосгаз», а круче Читать дальше 15 января 2026
Наконец-то это случилось: Пятый канал назвал точный день возвращения «Пилигрима 4» — остались считанные дни до премьеры Наконец-то это случилось: Пятый канал назвал точный день возвращения «Пилигрима 4» — остались считанные дни до премьеры Читать дальше 15 января 2026
В январе осталось всего 2 «жирные» даты: когда на самом деле выйдет 2 сезон сериала «Дети перемен» В январе осталось всего 2 «жирные» даты: когда на самом деле выйдет 2 сезон сериала «Дети перемен» Читать дальше 15 января 2026
На YouTube наконец вышла первая серия «Маши и Медведя» в 2026 году: 22 000 просмотров за 1 час показали, что зрители соскучились На YouTube наконец вышла первая серия «Маши и Медведя» в 2026 году: 22 000 просмотров за 1 час показали, что зрители соскучились Читать дальше 15 января 2026
Netflix ждет очередной хит: создатель «Игры в кальмара» Хван Дон-хёк готовит мрачный сериал про долги и азарт Netflix ждет очередной хит: создатель «Игры в кальмара» Хван Дон-хёк готовит мрачный сериал про долги и азарт Читать дальше 14 января 2026
«Олдскул» без Ароновой и другие громкие премьеры СТС, которые мы увидим в 2026 году «Олдскул» без Ароновой и другие громкие премьеры СТС, которые мы увидим в 2026 году Читать дальше 12 января 2026
Создатели «Первого отдела» скрывают дату выхода 5 сезона, но мы их уже раскусили: осени ждать не придется Создатели «Первого отдела» скрывают дату выхода 5 сезона, но мы их уже раскусили: осени ждать не придется Читать дальше 12 января 2026
Только те, кто жил в 90-е на Камчатке, уловили этот ляп в «Аутсорсе»: остальные зрители ничего не заметили Только те, кто жил в 90-е на Камчатке, уловили этот ляп в «Аутсорсе»: остальные зрители ничего не заметили Читать дальше 16 января 2026
Похоже Мартин никогда не допишет настоящий финал «Игры престолов»: вот на что переключился автор Похоже Мартин никогда не допишет настоящий финал «Игры престолов»: вот на что переключился автор Читать дальше 16 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше