Ждем не только «Первый отдел» и «Невский»: какие сериалы готовят к продолжению Wink, START, Кинопоиск и СТС в 2026-м

Платформы делают ставки не только на новинки, но и уже проверенные истории.

Год только начался, а уже понятно: 2026-й станет сезоном больших возвращений. Российские платформы и телеканалы делают ставку не столько на новые идеи, сколько на сериалы, которые зрители уже успели полюбить. На экраны вернутся десятки знакомых героев, и расписание премьер выглядит плотнее, чем когда-либо.

Ставка на проверенные хиты

Онлайн-кинотеатры и телеканалы синхронно выбрали одну стратегию — продолжать то, что уже доказало свою популярность. В 2026 году выйдут новые сезоны «Монастыря», «Мажора», «Детей перемен», «Триггера», «Жуков» и «Олдскула». Для платформ это безопасный ход: зритель охотнее включает сериал, если знает персонажей и стиль истории.

Кинопоиск и Wink

Кинопоиск готовит пятый сезон «Мажора», который уже давно отснят и наконец должен добраться до экрана. Там же в очереди новые серии «Триггера». Wink продолжит развивать криминальную и мистическую линейку — среди самых обсуждаемых проектов «Монастырь 2» и «После Фишера. Инквизитор», где появятся новые герои и актёрские имена.

START и PREMIER

START в первой половине года выпустит третий сезон «Инспектора Гаврилова», а осенью обещает «Олдскул 2». PREMIER участвует в ряде совместных проектов и тоже делает ставку на уже раскрученные названия. Платформы явно рассчитывают удержать аудиторию за счёт знакомых историй, а не громких дебютов.

Телевизионные продолжения

Телеканалы тоже не отстают. СТС готовит новые сезоны «Молодежки», «Папиных дочек» и «Границы миров». ТНТ возвращает «Жуков», на этот раз в зимних декорациях. НТВ продолжит линейки «Невского», «Первого отдела» и «Мосгаза».

2026 год в итоге превращается в марафон продолжений. Новых героев будет немного, зато старые истории получат шанс на развитие. Судя по планам платформ, именно на ностальгию и привычку зрителей они делают главную ставку.

