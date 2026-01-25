Меню
Киноафиша Статьи Ждать осталось меньше месяца: дата выхода 5 сезона «Первого отдела» определилась — но это не подарок от НТВ

25 января 2026 10:51
Кадр из сериала «Первый отдел»

А пока зрители довольствуются старыми сериями.

Кажется, НТВ снова играет в свой любимый жанр — «премьера как тайна следствия». Официально дату пятого сезона «Первого отдела» не кричат с афиш, но зрители уже шепчутся: 23–24 февраля. И интрига тут даже не в цифрах. Главное — вернётся ли сериал в ту форму, когда каждое дело было как удар по столу: коротко, жёстко и по делу.

Почему премьера почти наверняка будет 23–24 февраля

НТВ действует предсказуемо, как протокол. Сначала в январе разогревают аудиторию повтором первого сезона — прямой намёк на «золотой период». Потом логично ставят премьеру в конец февраля: праздничные выходные, максимальный охват, зритель дома и готов снова смотреть мрачный Петербург без глянца. Это не подарок ко Дню защитника Отечества — это холодный расчёт, передает дзен-канал «Посмотрим, почитаем?».

Пятый сезон — попытка отмыть репутацию после провисания

Четвёртый сезон многим показался слабее: интрига стала проще, линии — суетливее, а напряжение ушло. Но фундамент держится: Брагин в исполнении Ивана Колесникова всё ещё один из самых цельных героев нашего ТВ, а связка с Шибановым остаётся сердцем проекта. Вопрос один: услышали ли создатели зрительское «верните прежний “Отдел”»?

Что нас ждёт по сюжету и почему есть повод тревожиться

Брагин попробует вернуться в СК, но его место занято — и он уйдёт «в поля», обычным районным следователем. Там всплывут странные старые дела и исчезновение предшественника. Шибанов же продолжит службу в МВД и будет разгребать личную жизнь. Герои окажутся в разных ведомствах, а значит, дружбу и совместные расследования придётся буквально выцарапывать у системы.

Пятый сезон выглядит как последний шанс: либо «Первый отдел» снова станет острым и живым, либо окончательно превратится в привычную телесетку.

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
