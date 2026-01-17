Меню
Киноафиша Статьи Ждали почти 6 лет — и дождались: HBO готовит прямое продолжение «Игры престолов» — Джон Сноу в нем под большим вопросом

Ждали почти 6 лет — и дождались: HBO готовит прямое продолжение «Игры престолов» — Джон Сноу в нем под большим вопросом

17 января 2026 11:21
Кадр из сериала «Игра престолов»

Главным героем станет совсем другой персонаж.

Миллионы зрителей ждали этого несколько лет и уже почти смирились с тем, что история закончена навсегда. После финала «Игры престолов» HBO запускал спин-оффы, но прямого продолжения избегал. Теперь появились первые реальные сигналы: вселенная может получить новую главу — и именно ту, которую фанаты обсуждали годами.

Что задумал HBO

Журналист THR сообщает, что HBO начал работу над сериалом-продолжением «Игры престолов». Проект находится на ранней стадии, но для него уже привлекли сценаристов. Речь идет не о побочной истории, а о развитии событий после финала оригинального сериала. Это принципиально отличает новый проект от всех предыдущих попыток расширить франшизу.

Над сценарием работает Куок Данг Чан, автор сериала «Капли богов». По данным инсайдеров, действие план

Кадр из сериала «Игра престолов»

Кто точно не вернется

Актерский состав пока не утвержден. Источники отдельно подчеркивают, что возвращение Кита Харингтона маловероятно. Актер недавно заявил, что не хочет снова играть Джона Сноу. Это означает, что новый сериал, скорее всего, будет строиться не на старых героях, а на новых смыслах.

Пока продолжение только обсуждается, HBO готовит к показу другой проект франшизы. Спин-офф по «Повестям о Дунке и Эгге» выйдет 18 января 2026 года. Именно он станет индикатором того, готов ли зритель снова всерьез возвращаться в мир «Игры престолов».

Ранее портал «Киноафиша» писал точную дату премьеры спин-оффа «Рыцарь Семи Королевств».

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
