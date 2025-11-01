Меню
Ждали почти 10 лет? Потерпите еще чуть-чуть: до премьеры «Иллюзии обмана 3» остались считанные недели — даже американцы увидят фильм позже

1 ноября 2025 07:00
Кадр из фильма «Иллюзия обмана 3»

В России и странах СНГ премьера состоится раньше на сутки.

Франшиза «Иллюзия обмана» познакомила зрителей с четверкой виртуозных иллюзионистов, которые используют свои грандиозные шоу как прикрытие для хитроумных ограблений. После выхода второй части в 2016 году студия сразу анонсировала продолжение, однако работа над ним затянулась почти на 10 лет.

Сюжет «Иллюзии обмана 3»

Знаменитая команда «Четыре всадника» возвращается, чтобы осуществить аферу века — похищение легендарного Бриллиантового сердца. Однако за дерзостью скрывается не столько жажда наживы, сколько тонкий расчет мести.

Владельцы драгоценности, клан Вандербергов, десятилетиями контролировали алмазный рынок, а их клиентуру составляли коррумпированные чиновники и влиятельные преступные авторитеты.

Осложняет ситуацию неожиданное противостояние с бывшими соратниками Атласа, которые параллельно разрабатывают аналогичный план. Зрителей ожидает сложная паутина интриг, погружение в историю тайного общества «Око» и раскрытие неразгаданных тайн предыдущих фильмов.

Особый интерес вызывает судьба Дилана Родса — станет ли он новым лидером «Ока», как намекал финал второй части?

Дополнительной интригой станет появление совершенно новой команды иллюзионистов.

Кадр из фильма «Иллюзия обмана 3»

Дата выхода «Иллюзии обмана 3»

Любимые актёры возвращаются к своим ролям в полном составе: Вуди Харрельсон, Джесси Айзенберг и Дэйв Франко вновь порадуют поклонников.

Особой радостью для фанатов станет возвращение Айлы Фишер — её героиня отсутствовала в предыдущей части, и её место временно заняла Лула в исполнении Лиззи Каплан.

Молодое поколение магов представит яркое трио: Ариана Гринблатт, Джастис Смит и Доминик Сесса. А в роли главной антагонистки выступит Розамунд Пайк.

Премьера триквела состоится в международном прокате 14 ноября, а российские зрители получат приятный бонус — возможность увидеть фильм на день раньше, 13 ноября.

Кадр из фильма «Иллюзия обмана 3»

Фото: Кадры из фильма «Иллюзия обмана 3» (2025)

Фото: Кадры из фильма «Иллюзия обмана 3» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
