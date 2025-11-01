Ждали почти 10 лет? Потерпите еще чуть-чуть: до премьеры «Иллюзии обмана 3» остались считанные недели — даже американцы увидят фильм позже

В России и странах СНГ премьера состоится раньше на сутки.

Франшиза «Иллюзия обмана» познакомила зрителей с четверкой виртуозных иллюзионистов, которые используют свои грандиозные шоу как прикрытие для хитроумных ограблений. После выхода второй части в 2016 году студия сразу анонсировала продолжение, однако работа над ним затянулась почти на 10 лет.

Сюжет «Иллюзии обмана 3»

Знаменитая команда «Четыре всадника» возвращается, чтобы осуществить аферу века — похищение легендарного Бриллиантового сердца. Однако за дерзостью скрывается не столько жажда наживы, сколько тонкий расчет мести.

Владельцы драгоценности, клан Вандербергов, десятилетиями контролировали алмазный рынок, а их клиентуру составляли коррумпированные чиновники и влиятельные преступные авторитеты.

Осложняет ситуацию неожиданное противостояние с бывшими соратниками Атласа, которые параллельно разрабатывают аналогичный план. Зрителей ожидает сложная паутина интриг, погружение в историю тайного общества «Око» и раскрытие неразгаданных тайн предыдущих фильмов.

Особый интерес вызывает судьба Дилана Родса — станет ли он новым лидером «Ока», как намекал финал второй части?

Дополнительной интригой станет появление совершенно новой команды иллюзионистов.

Дата выхода «Иллюзии обмана 3»

Любимые актёры возвращаются к своим ролям в полном составе: Вуди Харрельсон, Джесси Айзенберг и Дэйв Франко вновь порадуют поклонников.

Особой радостью для фанатов станет возвращение Айлы Фишер — её героиня отсутствовала в предыдущей части, и её место временно заняла Лула в исполнении Лиззи Каплан.

Молодое поколение магов представит яркое трио: Ариана Гринблатт, Джастис Смит и Доминик Сесса. А в роли главной антагонистки выступит Розамунд Пайк.

Премьера триквела состоится в международном прокате 14 ноября, а российские зрители получат приятный бонус — возможность увидеть фильм на день раньше, 13 ноября.

