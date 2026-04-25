Киноафиша Статьи Ждали месяцами — и вот наконец появилась точная дата: когда выйдет криминальный сериал с Васильевым «Приговор» и где его смотреть

Ждали месяцами — и вот наконец появилась точная дата: когда выйдет криминальный сериал с Васильевым «Приговор» и где его смотреть

25 апреля 2026 12:00
Кадр из сериала «Приговор»

Ждать осталось примерно недельку.

Дата, которую ждали поклонники криминальных драм (и Антона Васильева), наконец появилась. Сериал «Приговор» долго держали в тени, но теперь проект выходит на финишную прямую и готов показать свою главную интригу — историю человека, которому дали второй шанс, но не отпустили прошлое.

В центре — Савва. Двадцать два года назад его осудили за убийство, и всё это время он жил с клеймом преступника. Освободившись, герой пытается начать заново: тихая жизнь, женщина рядом, минимум лишних движений.

Только вот прошлое не отпускает. Савву втягивают в чужую игру — шантаж, криминальные связи, старые долги. Он начинает собственное расследование, не понимая, что правда окажется куда опаснее, чем сама месть.

Премьера назначена на 1 мая. Сначала сериал выйдет на KION, а позже появится в эфире НТВ. Режиссёр Денис Карышев строит историю сразу в двух временных линиях, показывая, как идеалист превращается в человека, который слишком многое пережил, чтобы верить в простые ответы.

Антон Васильев здесь заметно уходит от привычного образа сильного и принципиального героя. Его персонаж не борется за справедливость — он пытается выжить и сохранить остатки себя. Это более тихая, но куда более напряжённая роль.

Создатели называют «Приговор» криминальной историей о несостоявшейся мести. Без чёрного и белого, без очевидных правых и виноватых. А вы ждете? Какой сериал с Васильевым считаете самым лучшим?

Фото: Кадр из сериала «Приговор»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
