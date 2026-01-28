Ждали этого с 1987 года: у «Грязных танцев» будет продолжение — Бэйби возвращается!

Киностудия Lionsgate сообщила о предстоящем создании продолжения известной мелодрамы «Грязные танцы». Ожидается, что Дженнифер Грэй, сыгравшая в оригинальном фильме, займется продюсированием и вновь исполнит роль Фрэнсис «Бэйби» Хаусман.

Что известно о съемках

Начало съемок запланировано на конец 2026 года, а за сценарий отвечает Ким Розенсток, прославившийся сериалом «Умереть за секс».

Пока неизвестно, кто будет режиссером проекта. Известно, что Джонатан Левин, первоначально назначенный для создания сиквела, останется в команде как исполнительный продюсер, но не возьмется за режиссуру.

Предыстория

Следует упомянуть, что фильм «Грязные танцы», увидевший свет 21 августа 1987 года, рассказывал о романтической истории между героиней Бэби (Грей) и ее партнером по танцам Джонни Каслом (в исполнении Патрика Суэйзи), разворачивавшейся на курорте Келлермана в 1960-х.

Фильм стал сенсацией, заработав 214 млн долларов в мировом прокате, что соизмеримо с 608 млн на сегодняшний день. Он удостоился премии «Оскар» за выдающуюся оригинальную песню The Time of My Life. В дальнейшем на основе материала были созданы приквел под названием «Грязные танцы 2: Гаванские ночи» в 2004 году, мюзикл, и в 2017 году телеканал ABC представил телевизионный ремейк.