Ждали, что будет как минимум не хуже оригинала: какой получилась турецкая адаптация корейского хита «Ложь за ложью»

Ранние отклики показывают, что ожидания были высокими, но реакция оказалась совсем не однозначной.

Премьеры турецких драм всегда привлекают внимание, но «Я – её мама» фанаты ждали особенно. Сильный каст, громкие имена в продюсерском составе и адаптация корейского хита «Ложь за ложью» создали высокий порог ожиданий.

Первая серия уже вышла на NOW TV — и зрители активно делятся впечатлениями.

Сюжет, который обещал эмоциональный накал

«Я – её мама» рассказывает историю Айше, несправедливо осуждённой за убийство мужа. В тюрьме она рожает дочь и вынуждена передать её свекрови.

После освобождения единственной целью женщины становится встреча с ребёнком, но путь осложняет влияние властной Сунны — матери погибшего мужа. Старт задаёт тон мрачной семейной истории, где прошлое давит на каждого персонажа.

Как выглядит пилот визуально

Первая серия снята в узнаваемой манере турецких драм. Холодные оттенки сцен с Айше и домом свекрови противопоставлены более тёплым кадрам с дочерью Зейнеп.

Приём не новый, но работает: зритель быстро погружается в эмоциональные контрасты. Режиссёр Юнус Озан Коркут выстраивает повествование аккуратно, без резких ходов, оставляя пространство для развития центральной линии.

Реакция зрителей после премьеры

Отклик оказался неоднозначным. Некоторым зрителям история показалась вторичной:

«Очередное жеванное -пережеванное».

Часть зрителей ожидало от сериала больших эмоций и драмы:

«Прямо как-то пресненько, несмотря на попытки показать материнскую драму».

Есть и более резкие оценки:

«Кое-как посмотрела первые 30 минут, совсем не понравился. Сюжет старый, игра нудная, ни съёмки, ни музыка не зацепили».

Но при этом часть зрителей восприняла премьеру тепло:

«А мне очень понравился сериал, с удовольствием смотрела 1 серию».

«Фунда Эрйигит мне понравилась в “Последнем лете”… А юная Азра Аксу просто удивительный ребенок… настолько убедительно сыграла, да еще и сложную роль!»

Каст — главный аргумент в пользу продолжения

Фунда Эрйигит (Айше), Джанер Джиндорук (Кемаль) и Зеррин Текиндор (Сунна) — имена, которые давно вызывают доверие у поклонников турдизи.

В «Я – её мама» они получают материал, где эмоции держатся не на внешних эффектах, а на внутреннем напряжении между героями. Именно игра актёров понравилась зрителям бьолше всего.

Есть ли у сериала потенциал?

Рейтинги старта невысоки: TOTAL – 2.35%, AB – 1.75%, ABC1 – 1.97%. Но для первой серии это не приговор. Вопрос теперь в том, смогут ли сценаристы развить историю так, чтобы удержать аудиторию.

Пока проект делает ставку на сильные сцены и интригу вокруг прошлого Айше, что уже заставляет зрителей включить вторую серию — хотя бы из-за интереса к актёрскому дуэту.

